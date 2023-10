93 osterie in guida di cui 12 novità e 23 Chiocciole: questi i numeri di Regione Lombardia nella nuova edizione di Osterie d’Italia, ma quello che salta all'occhio, almeno per noi lecchesi, è il fatto che della ventina di Chiocciole elette da Slow Food nessuna si trovi nella Provincia di Lecco.

Osterie d'Italia: nessuna chiocciola in provincia di Lecco

Come ci racconta il nostro portale nazionale News Prima lunedì 23 ottobre 2023 al Teatro Elfo Puccini di Milano, è stato presentato il volume "Osterie d’Italia 2024" nel quale sono stati selezionati ristoranti, enoteche con cucina e agriturismi che promuovono la tradizione enogastronomica italiana.

In ogni regione italiana sono stati premiati con la Chiocciola - il massimo riconoscimento della guida realizzata da Slow Food - i locali che hanno dimostrato maggiore aderenza al territorio, selezione attenta delle materie prime e culto dell’ospitalità. Tra le oltre 1.700 segnalazioni presenti nella guida, 311 indirizzi in tutta Italia hanno ricevuto la Chiocciola, 23 dei quali in Lombardia.

Lo storico sussidiario del mangiarbere all'italiana è disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore da oggi , mercoledì 25 ottobre 2023.

Le chiocciole in Lombardia