Sta fortunatamente meglio il ragazzino di 13 anni che è rimasto coinvolto nel grave incidente della giornata di ieri, domenica 20 agosto 2023, mentre era in auto con il padre.

Osnago, è in pediatria il 13enne coinvolto nell'incidente di ieri

La Fiat Punto su cui viaggiavano padre e figlio si è scontrata con una Opel e l'impatto è stato così violento da far finire entrambe le auto fuori strada.

Inizialmente le condizioni del 13enne erano sembrate molto gravi: il ragazzino è stato infatti trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecco. Con il passare del tempo, fortunatamente, i parametri si sono stabilizzati e sono migliorati: il 13enne è stato dichiarato fuori pericolo. Attualmente è ricoverato in pediatria, dove resterà in osservazione prima di essere dimesso.