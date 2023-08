L'Ordine dei geologi della Lombardia in prima linea per la sicurezza e la prevenzione in campo idrogeologico. Roberto Perotti, presidente dell'Ordine dei geologi della Lombardia: "Necessario inserire i geologi nel corpo dei Vigili del fuoco. Gli interventi relativi ad eventi alluvionali, frane e comunque geo – idrogeologici, sono sempre di più. Inoltre sarebbe importante prevedere, in modo permanente e specifico, la materia di Educazione Ambientale nei programmi scolastici".

Ordine dei geologi lombardi: "Necessario inserire i geologici nel corpo dei Vigili del fuoco"

"Inserire i geologi nel corpo dei Vigili del fuoco sarebbe davvero importante per un Paese come l’Italia - ha dichiarato Roberto Perotti, presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia - Sono sempre di più infatti gli interventi dei Vigili del Fuoco per alluvioni, frane, eventi geo-idrogeologici. Oramai quella del geologo è una figura sempre più moderna ed utile all’Italia per la tutela del patrimonio naturalistico, umano e sociale".

Fondamentale anche l’Educazione ambientale nei programmi scolastici.

"E’ fondamentale, a mio parere, anche l’inserimento in modo permanente della materia Educazione ambientale nei programmi scolastici – ha proseguito Perotti – perchè le nuove generazioni devono essere consapevoli della bellezza, della conoscenza del patrimonio geologico ma anche dei rischi geo-idrogeologici. L’introduzione dell’Educazione ambientale, da non inserire in modo generico nell’Educazione civica, non è fondamentale per la sola categoria dei geologi ma è invece importante per tutta la comunità, per tutto il Paese. In Lombardia, ad esempio, l’Ordine dei geologi della Lombardia, sta lavorando, con la Regione, ad un progetto pilota".