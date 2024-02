Operai morti sul lavoro a Firenze: sciopero anche a Lecco: anche a Lecco Cgil e Uil hanno indetto due ore di sciopero per la giornata di mercoledì 21 febbraio 2024.

Operai morti sul lavoro a Firenze: sciopero anche a Lecco

La tragedia si è consumata venerdì 16 febbraio 2024 nel cantiere Esselunga nell'area dell'ex panificio militare di via Mariti a Firenze. Una grossa trave di cemento è crollata colpendo in pieno alcuni operai che stavano lavorando. Pesantissimo il bilancio: otto operai coinvolti in totale, cinque morti e tre feriti.

È l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che quotidianamente registriamo lungo tutto il territorio nazionale - sottolineano le sigle sindacali Cgil e Uil - Nell'esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i metalmeccanici alle famiglie degli operai deceduti siamo ancora una volta a denunciare un sistema di appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza. Il nostro grido di allarme è ormai da troppo tempo inascoltato, non è più possibile rimandare, il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico, vanno trovate soluzioni non parole. Fiom e Uilm, insieme alla Cgil e alla Uil proclamano 2 ore di sciopero nazionale per mercoledì 21 febbraio da effettuare in tutti i luoghi di lavoro, anche in assemblea o secondo le modalità stabilite dalle Rsu".

Come detto anche a Lecco è stata proclamata una astensione di due ore dal lavoro. Non solo ma le segreterie dei Metalmeccanici e degli Edili hanno chiesto di incontrare il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio.