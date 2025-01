Occasioni all'asta: auto, gioielli e persino un quad tra i beni in vendita a Lecco. Nel bollettino delle vendite mobiliari dell'Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Como e Lecco è possibile trovare una vasta gamma di beni all'asta: auto, moto, gioielli e persino un quad. Si tratta di beni pignorati che vengono messi in vendita, a meno che il debitore non regolarizzi tempestivamente la propria posizione.

Ma come funzionano le vendite giudiziarie all'asta?

Gli interessati a partecipare all’asta e a formulare un'offerta irrevocabile di acquisto devono registrarsi utilizzando l’apposita funzione attiva sul sito ufficiale dell’IVG. Inoltre, è necessario costituire una caparra pari al 10% del prezzo offerto, che può essere versata tramite carta di credito o bonifico bancario.

Ecco i beni attualmente all'asta a Lecco:

Le modalità di pagamento e le percentuali di vendita sono stabilite dal commissionario IVG e specificate nelle singole schede descrittive disponibili sul sito givg.fallcoaste.it. Le offerte irrevocabili devono essere inoltrate esclusivamente tramite internet, seguendo le indicazioni riportate sul portale. Un’offerta perde efficacia nel momento in cui ne viene presentata una successiva per un prezzo maggiore e con le stesse modalità.

L'aggiudicazione del bene e la successiva fatturazione e intestazione avverranno esclusivamente utilizzando i dati rilasciati dall’utente in fase di registrazione sul sito givg.fallcoaste.it.

Per chi fosse interessato a fare affari e aggiudicarsi un’occasione unica, l’elenco dei beni in vendita a Lecco è disponibile sul sito dell’IVG, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare all’asta e presentare la propria offerta.