L'organizzazione sindacale ORSA ha indetto uno sciopero del servizio ferroviario che si svolgerà dalle 3:00 di mercoledì 5 febbraio fino alle2:00 di giovedì 6 febbraio 2025. La protesta coinvolgerà la circolazione dei treni regionali, suburbani e i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, causando possibili variazioni e cancellazioni delle corse.

Nuovo sciopero dei treni: disagi per i pendolari il 5 e 6 febbraio

Per ridurre i disagi ai passeggeri, Trenord garantirà la circolazione di alcune corse nelle fasce protette:

Mattina: Treni in partenza dalla stazione di origine dopo le 6:00 e con arrivo a destinazione entro le 9:00.

Treni in partenza dalla stazione di origine dopo le 6:00 e con arrivo a destinazione entro le 9:00. Pomeriggio: Treni in partenza dopo le 18:00 e con arrivo entro le 21:00.

Le corse in partenza dopo le ore 21:00 non saranno garantite. Si invita pertanto a consultare la lista dei treni garantiti disponibile sul sito ufficiale di Trenord per pianificare al meglio i propri spostamenti, soprattutto per il rientro serale.

Servizi Sostitutivi

Per ovviare ai disagi del servizio aeroportuale, saranno predisposti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le tratte:

Milano Cadorna (via Paleocapa, 1) - Malpensa Aeroporto

Stabio - Malpensa Aeroporto

Per monitorare in tempo reale la circolazione dei treni, i passeggeri possono consultare le pagine dedicate sulle app e sul sito web di Trenord. Inoltre, si raccomanda di prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor presenti nelle stazioni.

Si consiglia di pianificare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi durante la giornata di sciopero.