Nuovo Questore a Lecco: Ottavio Aragona raccoglie il testimone di Alfredo D'Agostino

Il dottor Aragona, originario di Reggio Calabria, per anni ha prestato servizio nella Questura di Milano dove, da ultimo, ha rivestito il ruolo di Vicario del Questore. Non solo ma h a lavorato anche alla Squadra Mobile di Ferrara alla sezione Criminalpol della Lombardia.

Nel 2020 è stato Capo Compartimento della Polizia Stradale del Veneto, Dirigente Superiore.

"La nomina a Lecco del nuovo Questore Ottavio Aragona deve essere l'occasione per instaurare una sinergia più stretta tra la Questura, la Prefettura e i sindaci per il potenziamento dei controlli sulla sicurezza urbana del nostro territorio, mai così problematici come in questi ultimi tempi - ha commentato il sindaco di Pescate Dante de Capitani - Il connubio Forze dell'Ordine e sindaci deve essere incrementato in termini di collaborazione. La maggioranza dei sindaci della provincia di Lecco non ha mai incontrato Questore e Prefetto se non quando obbligati dalla realtà dei fatti, cioè al verificarsi di episodi criminosi, e questo a mio avviso oggi con la realtà che abbiamo non è più tollerabile".

"Auspico quindi in futuro una maggiore collaborazione e condivisione delle problematiche sulla sicurezza urbana con i sindaci, che sono il vero riferimento delle proprie comunità, soprattutto in questo momento di estrema debolezza dello Stato" chiosa de Capitani.