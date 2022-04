Nuovo film di Antonio Albanese: delusione, casting annullati 15 minuti prima dell'inizio senza spiegazioni

Sogno spezzato

Tantissimi oggi se erano presentati alla Bocciofila di Lomagna

Si sono presentati in tanti, c'era da aspettarselo, a quello che erano convinti potesse essere un appuntamento con il destino. Invece oggi si è respirato un clima di profonda delusione a Lomagna, dove si sarebbero dovuti svolgere i casting per il nuovo film di Antonio Albanese.

Nuovo film di Antonio Albanese: delusione, casting annullati 15 minuti prima dell'inizio

Le selezioni, inizialmente in programma la scorsa settimana, erano state posticipate a oggi per il lutto che aveva colpito la comunità di Lomagna a seguito della scomparsa dello storico parroco don Felice Ferrario. Quindi dopo le prime audizioni al Cenacolo Francescano di Lecco e dopo i provini fotografici che hanno portato centinaia di persone sempre in bocciofila, al Circolo Arci di Garlate, oggi in moltissimi, da tutto il Lecchese ma anche da fuori provincia e addirittura qualcuno dal Veneto, hanno raggiunto la bocciofila in piazza della chiesa, desiderosi di dare il meglio per cogliere una importante opportunità. I casting, confermati dalle agenzie che seguono gli aspiranti attori sino ad una ventina di minuti prima dell'inizio, però, non ci sono stati.

Il sopralluogo di qualche settimana fa di Antonio Albanese... poi il silenzio

Tantissimi hanno atteso invano fino alla comunicazione ufficiale dell'annullamento. Per altro i responsabili della Bocciofila, pur confermando il sopralluogo del regista qualche settimana fa, hanno sottolineato di non essere informati dell'iniziativa delle selezioni e di non aver più visto Antonio Albanese.

Tra pochi giorni l'inizio delle riprese

Una situazione con tanti punti di domanda, che arriva a pochi giorni dall'inizio annunciato delle riprese, ovvero il 2 di maggio. Difficile quindi che vengano fatti nuovi provini, anche se tra gli aspiranti attori circolava oggi una presunta nuova data per i casting, ovvero quella del 10 maggio. Ma non esiste alcuna conferma. Quel che è certo è che il sogno di tanti oggi si è spezzato davanti alla bocciofila.