Sono state assegnate oggi, martedì 5 novembre 2024 le stelle Michelin 2025 e nonostante la Lombardia risulti la regione più rappresentata, non ci sono buone notizie per la provincia di Lecco, che resta a bocca asciutta dopo tanti anni.

Non splendono più Stelle Michelin su Lecco

Persa quella di Pierino Penati di Viganò lo scorso anno (un tempo anche il Porticciolo 84 di Lecco, poi chiuso e riaperto vantava la stella Michelin), nel novero dei ristoranti stellati 2025 non ci sarà neanche il Bianca sul Lago di Oggiono, fino a oggi l'unico locale lecchese a fregiarsi di una stella.

Crippa si conferma al top

Lo chef di Viganò Enrico Crippa conferma le Stelle Michelin con il suo Piazza Duomo di Alba, in Piemonte.

L'unico lecchese stellato non è profeta in patria. Enrico Crippa, chef di Viganò, anche per il 2025 sarà tra i 14 ristoratori a potersi fregiare di ben tre stelle Michelin, un risultato che ormai si conferma da diversi anni.

Tra i nuovi ristoranti stellati c'è anche Cucina Cereda di Ponte San Pietro, nell'Isola Bergamasca.

I nuovi ristoranti lombardi ai quali è stata assegnata una stella, oltre a Cucina Cereda, sono Grow Restaurant ad Albiate (Monza e Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia) e Tancredi a Sirmione (Brescia).

"Con 9 nuovi riconoscimenti assegnati dalla famosa Guida Michelin, la Lombardia è in testa alla classifica delle regioni più ‘stellate’ e quindi con un crescente numero di ristoranti ‘certificati’ per la loro cucina d’eccellenza. Un riconoscimento importante a una filiera lombarda, quella enogastronomica, che è anche una straordinaria leva di turismo per la nostra Regione, che da oggi arricchisce la sua offerta di prim’ordine” ha commentato Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Tutti i ristoranti con tre stelle

Alba - Piazza Duomo

Brunico - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brusaporto - Da Vittorio

Castel di Sangro - Reale

Firenze - Enoteca Pinchiorri

Milano - Enrico Bartolini al Mudec

Modena - Osteria Francescana

Nerano - Quattro Passi

Orta San Giulio - Villa Crespi

Roma - La Pergola

Rubano - Le Calandre

Runate - Dal Pescatore

Senigallia - Uliassi

Verona - Casa Perbellini 12 Apostoli

I due stelle

Anacapri - L'Olivo

Bergamo - Villa Elena N

Brusciano - Taverna Estia

Castellammare di Stabia - Piazzetta Milù

Cervere - Antica Corona Reale

Cioccaro - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini

Colle di Val d'Elsa - Arnolfo

Concesio - Miramonti l'Altro

Cornaredo - D'O

Firenze - Santa Elisabetta

Gargnano - Villa Feltrinelli

Udine - Agli Amici

Imola - San Domenico

Ischia - daní maison

Licata - La Madia

Longiano - Magnolia

Lonigo - La Peca

Lughetto - Antica Osteria Cera

Senigallia - Madonnina del Pescatore

Milano - Verso Capitaneo

Milano - Andrea Aprea

Milano - Seta by Antonio Guida

Montalcino - Campo del Drago N

Montemerano - Caino

Napoli - George Restaurant

Ragusa - Duomo

Roma - Acquolina

Roma - Il Pagliaccio

Roma - Enoteca La Torre

Sarentino - Terra The Magic Place

Serralunga d'Alba - La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

Taormina - St. George by Heinz Beck

Telese - Krèsios

Tirolo - Castel fine dining

Trieste - Harry's Piccolo

Venezia - Glam Enrico Bartolini

Viareggio - Il Piccolo Principe

Vico Equense - Torre del Saracino

Gli stellati lombardi

Albavilla - Il Cantuccio

Albiate - Grow Restaurant N

Bergamo - Impronte

Borgonato - Due Colombe

Calvisano - Al Gambero

Cavernago - Il Saraceno

Cernobbio - Materia

Como - Kitchen

Cornaredo - Olmo N

Desenzano del Garda - Esplanade

Fagnano Olona - Acquerello

Fasano del Garda - Il Fagiano

Fasano del Garda - Lido 84

Gargnano - La Tortuga

Lodi - La Coldana

Lomazzo - Trattoria contemporanea

Madesimo - Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda - Capriccio

Mantello - La Preséf

Milano - Anima

Milano - Berton

Milano - Contraste

Milano - Cracco in Galleria

Milano - Felix Lo Basso home & restaurant

Milano - Horto

Milano - Il Luogo Aimo e Nadia

Milano - Iyo

Milano - Iyo Kaiseki

Milano - Joia

Milano - Moebius Sperimentale N

Milano - Sadler

Milano - Sine by Di Pinto N

Monza - Il Circolino N

Olgiate Olona - Acqua N

Oltressenda Alta - Contrada Bricconi

Ponte San Pietro - Cucina Cereda N

Pralboino - Leon d'Oro

Pudiano - Sedicesimo Secolo

Puegnago sul Garda - Casa Leali N

Saronno - sui generis.

Sirmione - La Rucola 2.0

Sirmione - La Speranzina Restaurant & Relais

Sirmione - Tancredi N

Sorisole - Osteria degli Assonica

Stradella - Villa Naj

Torno - Il Sereno Al Lago

Trescore Balneario - LoRo

Treviglio - San Martino

Vigevano - I Castagni

Villa d'Almè - Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna - Lanterna Verde