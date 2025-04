Per implementare il proprio organico nel settore tecnico, l’Ente governativo che gestisce il servizio pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ha aperto le candidature per tre nuove posizioni a tempo indeterminato.

Navigazione Laghi ricerca personale

Sono stati infatti pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di n°3 “Coordinatore di Ufficio Tecnico” (par. 205); di questi un posto è riservato agli ingegneri in possesso di laurea di primo livello in ingegneria elettrica, elettrotecnica o elettronica ed ulteriori due posti ad ingegneri con laurea di primo livello in ingegneria navale o meccanica.

Le domande possono essere presentate fino al 17 maggio 2025.