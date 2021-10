Navette per raggiungere il Parco del Curone, cambiano le regole

Turismo sostenibile

Le navette partiranno solo da Cernusco Lombardone e non più da Olgiate Molgora.

Cambiano (di nuovo) le regole per accedere al Parco del Curone. Dopo l'esperimento delle navette gratuite delle scorse settimane, il servizio sarà riproposto questa domenica 24 ottobre. I bus partiranno solamente dalla stazione di Cernusco-Merate (e non più da Olgiate Molgora) e negli orari 9.30-17, in forma totalmente gratuita.

Il presidente Marco Molgora ricorda l'importanza dell'utilizzo dei mezzi pubblici negli spostamenti, così da evitare di assediare le aree più sensibili del territorio. Il fattore ecologico ed organizzativo, unito alla grande affluenza di turisti domenicali, incentivano dunque l'aumento della frequenza delle navette. Come di consueto, i volontari del parco forniranno ai passeggeri visitatori materiale informativo e indicazioni sul territorio.

In caso di maltempo il servizio non verrà effettuato e sarà comunicato sui canali Facebook (https://www.facebook.com/parcomontevecchiacurone) e sul sito dell'Ente Parco (https://www.parcocurone.it/).