Una bella iniziativa

"Dona un giocattolo, dona un sorriso!"

La Croce Rossa di Lecco organizza “Natale solidale” una iniziativa volta a sostenere le comunità “Casa la vita” di Lecco e “La bussola” di Merate.

Natale solidale con la Croce Rossa: si raccolgono giocattoli per bimbi in comunità

“Casa la vita” e “La bussola” sono comunità educative mamma – bambino: centri di accoglienza di donne con figli, in situazione di disagio familiare, sociale e psicologico. La loro attività si concentra su interventi in favore della tutela del minore, del sostegno, della verifica delle competenze genitoriali e del sostegno alla maternità.

La Croce Rossa ha deciso quindi di organizzare una raccolta di giocattoli nuovi da donare ai bambini presenti nelle due comunità ( divisi in fasce 0-3 anni, 3-6 anni, 6-9 anni, 9-16 anni) ; chi lo desidera potrà portare i giocattoli al punto pacchetti del centro commerciale “Le Meridiane”, in sede Croce Rossa Lecco oppure in Piazza Garibaldi ( solo nelle giornate di sabato 4 e 11 dicembre).

La raccolta dei regali terminerà lunedì 20 dicembre. La Croce Rossa aspetta tutti per rendere magico il Natale dei più piccoli meno fortunati.