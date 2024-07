Un piede ancorato alle tradizioni artigianali del territorio e uno sguardo alla nuova linfa, rappresentata dalle nuove generazioni. E' stata presentata ufficialmente oggi, 8 luglio, a Lariofiere di Erba la 50+1 Mostra dell'artigianato che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi.

Mostra dell'artigianato: conto alla rovescia per l'edizione 50+1

A fare gli onori di casa il presidente Fabio Dadati insieme al presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina, al presidente di Confartigianato Imprese Como Roberto Galli e al nuovo presidente del Comitato promotore Mostra artigianato 50+1 Flavio Bassani.

La fiera sarà a ingresso gratuito.

Necessario far capire alle imprese l'importanza della partecipazione

Si parte tenendo conto di una storicità importante, come quella dell'artigianato sul territorio, ma con la volontà di poter affrontare un cambiamento: "In particolare nella visione e nella modalità di organizzare la fiera: l’obiettivo è quello di far capire alle imprese l’importanza di partecipare a eventi di questo tipo. E’ un modo per venire a raccontarsi, per spiegare i loro lavori eccezionali. La prima iniziativa concordata è la realizzazione di una convenzione con le aziende che vogliono partecipare alla mostra per la prima volta: potranno prendere spazi in condivisione con altre imprese a prezzi vantaggiosi. Altra novità sarà il coinvolgimento delle scuole che potranno affiancare le imprese aderenti al progetto per quanto riguarda la comunicazione, per studiare la loro immagine da portare in fiera. Giovani che saranno coinvolti nella conoscenza di una serie di artigiani molto vicini agli artisti, con nuovi impieghi che sono forme di lavoro simili all’arte", ha spiegato Bassani.