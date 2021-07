Moratti e Speranza: "Difra e sanità lecchese modello da seguire". Entro fine anno un hospice intra ospedaliero a Lecco

Una esperienza da emulare, da seguire da "esportare" e diffondere: è quella del Difra di Lecco e Merate il Dipartimento di Fragilità diretto dal dottor Gianlorenzo Scaccabarozzi (di cui fanno parte i reparti di Cure palliative e di Continuità clinico assistenziale) al centro della visita di oggi, lunedì 5 luglio 2021, del ministro alla Salute Roberto Speranza e dell'Assessore e vicepresidente regionale Letizia Moratti agli ospedali San Leopoldo Mandic e Alessandro Manzoni.

Moratti e Speranza: " Difra e sanità lecchese modello da seguire"

Un visita iniziata questa mattina a Merate, dove Speranza e Moratti hanno vissuto sul campo l'operato del Difra, e proseguita nel pomeriggio a Lecco, dove il lavoro del Dipartimenti fragilità è stato al centro del convegno "Il modello Lecco: la presa in carico della persona fragile" che ha visto la partecipazione dei due esponenti politici, del dottor Saccabarozzi e del direttore generale della Asst Poalo Favini.

Entro fine anno un hospice intra ospedaliero a Lecco

Fragilità, cure domiciliari, cure palliative: questo il focus su cui è ruotata una giornata intensa che ha offerto anche l'occasione per un annuncio importante per il futuro della sanità lecchese. Entro la fine dell'anno verrà realizzato a Lecco un hospice intra ospedaliero. "Avrà dieci posto letto e stiamo lavorando per il personale che opererà al suo interno - ha annunciato la vicepresidente regionale Letizia Moratti - Questo progetto si inserisce nel contesto del tema della fragilità e del fine vita. Speriamo che il fine vita possa essere per tutti nella propria casa, ma offrire questo servizio è comunque importante".

Il ringraziamento ai sanitari lecchesi

Difra, Moratti: "Esempio di una sanità di prossimità"

"Quello che oggi vediamo è l'esempio di una sanità di prossimità - ha sottolineato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti facendo riferimento proprio al Difra e al cosiddetto Modello Lecco - A Lecco e da Merate da anni si mette a sistema una modalità di raccordo tra ospedali e territorio che ha dato ottimi risultati. Nel ripensare alla sanità per l'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti sociali bisogna rendersi conto che è necessario prendere in carico la persona prima della patologia. In questo senso il tema della fragilità è fondamentale".

Prossimità: questa la chiave di volta, il futuro della medicina.

"Va colta l'importanza che il ministro ha voluto dare a tutto il tema della prossimità. Regione Lombardia è impegnata nella revisione della legge 23 e la sanità di prossimità si tradurrà in case di comunità, ospedali di comunità e centri di prossimità - ha proseguito la numero due del Pirellone - In questo ambito l'attenzione alle fragilità con il modello Difra di Lecco e Merate è preziosissima perché vogliamo estenderla a tutta la regione visto che ha il pregio di poter essere messa a sistema. L'assistenza domiciliare è il grande obiettivo da raggiungere".

Speranza: "La battaglia contri il Covid non è finita ma pensiamo al futuro"

"Abbiamo dimostrato di avere un servizio sanitario forte. La battaglia contro il Covid non è finita - ha sottolineato il ministro Speranza - La partita delle varianti è una sfida con cui dobbiamo fare i conti ma siamo sicuramente in un'altra fase rispetto ai mesi passati. Abbiamo un numero di vaccinazioni molto importante. E in questa fase in cui il vaccino ci ha dato un'arma in più possiamo anche metter la testa su un'altra sfida che è il servizio sanitario del futuro".

Ripartire dalla prossimità

La Pandemia ha offerto quindi anche uno stimolo e una occasione per cambiare e migliorare le cose.