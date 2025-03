Mercoledì 26 marzo 2025, alle 15, alla Scuola Primaria "Abele Colombo" di Monte Marenzo, in via Merenzi 2, si terrà una solenne cerimonia alla presenza del Prefetto Sergio Pomponio, che consegnerà cinque Medaglie d'Onore ai familiari di cittadini della provincia di Lecco. Questo riconoscimento è attribuito ai militari e civili che, durante l'ultimo conflitto mondiale, furono deportati e internati nei lager nazisti, destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.

Monte Marenzo: Medaglie d'Onore in ricordo dei deportati nei lager nazisti

La cerimonia rappresenta un momento di commemorazione e gratitudine verso coloro che hanno vissuto esperienze drammatiche e contribuito alla storia del nostro paese, spesso a un costo personale altissimo.

