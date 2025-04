Il bivacco Locatelli Milani Scaioli, situato sulla vetta del Monte Due Mani, sarà smantellato sabato 26 aprile 2026 per consentire importanti interventi di manutenzione. Punto di riferimento per escursionisti e amanti della natura, il bivacco verrà temporaneamente rimosso per garantire una maggiore sicurezza e migliorare le sue condizioni strutturali.

Monte Due Mani: il bivacco Locatelli Milani Scaioli sarà temporaneamente rimosso per manutenzione

Una volta conclusi i lavori, la struttura verrà ripristinata nella sua posizione originaria, pronta ad accogliere nuovamente tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza immersa nel paesaggio delle Prealpi Lecchesi.

“Ringraziamo gli amici e appassionati di montagna per la comprensione e la collaborazione – spiegano dalla Sezione CAI Lecco e dalla Sottosezione CAI Ballabio – e invitiamo tutti a pianificare le proprie escursioni tenendo presente questa temporanea interruzione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti!”

Per chi sta programmando un'escursione sul Monte Due Mani, è consigliabile verificare in anticipo la situazione del bivacco e seguire le comunicazioni ufficiali del CAI. Un piccolo sacrificio temporaneo per garantire un futuro ancora più sicuro e accogliente a uno dei simboli della montagna lecchese.