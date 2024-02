La Provincia di Lecco ha avviato il procedimento di aggiornamento e implementazione del Piano provinciale della mobilità ciclistica, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 7 del 30 aprile 2009.

Mobilità ciclistica: Provincia al lavoro per definire gli itinenari cicloturistici

Per lo sviluppo condiviso di questo piano di settore e per la definizione delle preliminari scelte di pianificazione in materia di mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla mobilità ciclistica, sono stati convocati per il 20 e 27 febbraio i Circondari 1 Lecco, 5 Valsassina, 3 Oggiono, 7 Valle San Martino.

Per il Circondario 2 Merate e per il Circondario 4 Casatenovo sono già attivi dei tavoli di confronto e di lavoro sugli itinerari cicloturistici nell’ambito del bando “2R3P – “2 Ruote 3 Parchi”, mentre il Circondario 6 Lario Orientale è già coinvolto sul tema della mobilità su due ruote in quanto sono in corso di sviluppo le progettualità legate al Piano regionale Pcir 3 Adda sui territori dei Comuni del lago.

Quanto emergerà nell’ambito degli specifici incontri con il territorio sarà poi coordinato e sviluppato dalla Provincia, che definirà gli itinerari cicloturistici nell’ambito della pianificazione provinciale, raccordando i vari tratti, sia a livello comunale che di circondario, avendo quale riferimento superiore il Piano regionale della mobilità ciclistica.

