Misura Nuova impresa, Piazza: "Da Regione Lombardia altri 5,5 milioni di euro". Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, un incremento della dotazione finanziaria dello sportello 2025 della misura “Nuova Impresa”, finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità sul territorio lombardo.

L’importo aggiuntivo di euro 5.548.167,29 si aggiunge alla dotazione attuale di euro 4.976.027,00, portando la dotazione complessiva della misura a un totale di euro 10.524.194,29.

Misura Nuova impresa, Piazza: "Da Regione Lombardia altri 5,5 milioni di euro"

La misura “Nuova Impresa” è pensata per favorire l'imprenditorialità in Lombardia attraverso contributi a fondo perduto per le spese connesse alla creazione di nuove imprese. Le risorse messe a disposizione mirano a sostenere chi avvia attività sia sotto forma di impresa che di lavoro autonomo con partita IVA, contribuendo così alla crescita economica del territorio.

"L’elevata adesione sia alle edizioni precedenti che a quella attuale evidenzia come la misura risponda in modo efficace alle esigenze di sostegno per l’avvio di nuove attività imprenditoriali - commenta il sottosegretario Mauro Piazza - Le 480 domande pervenute dal 15 gennaio 2025 (data di apertura dello sportello), con richieste per un importo di euro 3.876.870,23, sono la dimostrazione tangibile del forte interesse e della validità di questa iniziativa Con questo intervento, Regione Lombardia rafforza ulteriormente il proprio impegno a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali, sia sotto forma di impresa che di lavoro autonomo con partita IVA, al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze dei nuovi imprenditori e autonomi".

Poi ancora:"Ringrazio l’Assessore Guidesi per questo segnale molto importante per le imprese del Lecchese e per tutta la Lombardia. L’incremento della dotazione della misura rappresenta un’opportunità fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle attività imprenditoriali sul territorio, contribuendo così al rafforzamento del nostro tessuto economico” conclude il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.