Microsoft down: problemi sui computer

Microsoft down e computer coin gravi criticità in tutto il mondo. Il problema sta riguardando soprattutto le piattaforme di banche, media e compagnie aeree. A rischio miliardi di dati informazioni e database.

Microsoft down, problemi ai sistemi operativi di Microsoft in tutto il mondo: cosa c'è dietro

Un black out globale dovuto a un pesante disservizio che sta riguardando in modo particolare i sistemi operativi targati Microsoft.

L'azienda statunitense fondata a Bill Gates ha già fatto sapere di avere messo in campo "azioni mitigatorie" per ovviare al problema, la cui natura è al momento poco chiara.

Si parla di un imponente cyber attacco (c'è addirittura chi ipotizza che dietro potrebbe esserci la Russia), ma le notizie più attendibili lo escludono. Alcune agenzie non parlano di hacker ma imputano lo stop globale ai pc a un problema di natura tecnica.

Problemi anche in Italia, le aziende sospendono il lavoro

Particolarmente colpiti, come detto, i sistemi informatici di banche, media e compagnie di volo aeree.

Disagi alle principali compagnie di volo statunitensi come American Airlines, United e Delta, che hanno chiesto alla Federal Aviation Administration uno stop di tutti i voli in tutto il mondo. In Italia alcune aziende stanno sospendendo il lavoro per il timore di subire cyber attacchi e perdita di informazioni dai propri database.