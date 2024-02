Merate Fight Night: a sorpresa arriva Matteo Berrettini

Matteo Berrettini ospite a sorpresa della «Merate Fight Night». Il noto tennista romano ha presenziato all'evento, che si è svolto nella serata di sabato 24 febbraio nel palazzetto Aquamore di via Matteotti, per sostenere il pugile Matteo Norrito, sua guardia del corpo personale.

Tra migliaia di appassionati di boxe un ospite illustre, a sorpresa. Anche il noto tennista Matteo Berrettini ha assistito, nella serata di sabato 24 febbraio, ai match di pugilato della «Merate Fight Night», validi per l'assegnazione di importanti premi per i campionati italiani.

Un evento organizzato dalla Scuola di Pugilato Testudo di Cernusco sul Naviglio, con la collaborazione del Comune e in particolare dell'assessore allo Sport Alfredo Casaletto, giunto alla terza edizione in città e sempre più apprezzato dagli appassionati della disciplina.

Pieno il palazzetto Aquamore di via Matteotti, dove a ritagliarsi attenzione non sono stati solo gli atleti saliti sul ring ma, come anticipato, anche gli ospiti illustri della serata.

Berrettini, ultimamente più chiacchierato negli ambienti del gossip che in quelli sportivi a seguito della rottura con l'ex velina Melissa Satta, ha presenziato all'evento per sostenere il pugile Matteo Norrito, sua guardia del corpo personale. «Averlo con noi tra il pubblico è stata davvero una bellissima sorpresa» ha commentato l’assessore Casaletto.

Il tennista, primo italiano di sempre ad accedere alla finale del prestigioso torneo di Wimbledon nel 2021, si è prestato ad alcuni scatti, tra cui quello con il sindaco Massimo Panzeri, e anche a salire sul ring per la presentazione dei match accanto al primo cittadino, all’assessore allo Sport e al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.

