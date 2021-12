COVID

A partire dalle 8 di questa mattina sono state inoculate le prime dosi.

Il centro vaccinale nell'area Cazzaniga di Merate ha aperto nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre 2021.

Merate: aperto il centro vaccinale nell'area Cazzaniga

L'apertura dell'hub nei locali occupati fino a pochi mesi fa dall'associazione Artee20 nell'area di via don Cesare Cazzaniga, che sostanzialmente va a sostituire il centro di massa della Technoprobe di Cernusco che in sei mesi ha somministrato quasi 160mila dosi per i cittadini residenti in questo territorio, era stata annunciata per la metà di dicembre. E la previsione è stata rispettata: a partire dalle 8 di questa mattina sono state inoculate le prime dosi.