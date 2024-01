Ci sarà anche il noto romanziere bellanese Andrea Vitali tra i parenti che martedì prossimo, 30 gennaio 2024, ritireranno le Medaglie d'onore che verranno conferite alla memoria di 12 lecchesi deportati nei lager nazisti.

Medaglie d'onore a lecchesi deportati nei lager nazisti: premiato anche lo zio di Andrea Vitali

Allo scrittore lagheè, che ha portato il nome di Bellano nel mondo ( i suoi romanzi sono tradotti in 11 lingue) spetterà infatti il compito di ricevere il riconoscimento dedicato allo zio Domenico Vitali, scomparso a 63 anni nel 1972, già deportato in un campo di concentramento tedesco. Vitali era estremamente legato allo zio tanto da decidere di onorarne la memoria chiamando sui figlio con il suo nome.

Come detto martedì alle 11, nell'auditorium della Casa dell'economia di Lecco Domenico Vitali non sarà l'uncio lecchese a ricevere questo omaggio postumo che viene conferito ogni anno dalla Prefettura di Lecco in occasione della Giornata della Memoria. Si tratta di medaglie concesse dal Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tutti i riconoscimenti di quest'anno: