Maxi vincita al Lotto a Merate: la dea bendata bacia ancora

La dea bendata continua a baciare la Brianza lecchese visto che a Merate è stata effettuata ancora una maxi vincita al Lotto.

Maxi vincita al Lotto a Merate

Dopo il grande bottino al SuperEnalotto con 103.782,09 euro vinti a Missaglia e i colpi a Merate , a Olgiate Molgora e a Nibionno ancora una volta è la cittadina più importante del Meratese a sorridere grazie ad un bel colpo al 10eLotto da 30 mila euro.

Pioggia di soldi sulla Lombardia

Finisce a Zandobbio (BG) la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi) sulla Ruota di Milano dal valore di 69.750 euro con i numeri 9-10-20-21. Centrate tre vincite da 23.750 euro ognuna a Casalino (NO), Militello Val Catania (CT) e Volla (NA) - riporta Agimeg. Il 10eLotto premia anche Como con un ‘4’ Doppio Numero Oro su un’estrazione frequente da 32mila euro. Vinti anche 30 mila euro a Milano.

In Brianza si festeggia con il Superenalotto

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 28 maggio, con il Jackpot che arriva a 213,5 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 31 maggio. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 68.752,55 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Brugherio (MB) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Vismara situato in via della Vittoria, 71. La combinazione vincente è stata 27, 42, 55, 65, 84, 90, J 53, SS 64. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 570.617 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.