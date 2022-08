Maurizio Lupi candidato all'uninominale della Camera per le elezioni politiche 2022

E' Maurizio Lupi il candidato al collegio uninominale di Lecco della Camera dei Deputati per la coalizione di centro-destra. L'ufficialità è giunta nella mattinata di oggi, nell'ultimo giorno valido per la consegna delle liste da parte delle segreterie di partito.

Maurizio Lupi candidato alla Camera

Lupi, classe 1959, nelle ultime elezioni del 2018 vinse nettamente al collegio uninominale di Merate e ottenne la rielezione alla Camera. Il collegio di Merate, in virtù della riduzione dei parlamentari, non esiste più ma nel nuovo "risiko" delle candidature è riuscito a ottenere la ricandidatura alla guida della coalizione di centro-destra. La sua principale sfidante sarà Laura Bartesaghi, candidata dal Partito democratico in rappresentanza della coalizione di centro-sinistra.

Deputato dal 2001, Lupi è stato anche vicepresidente della Camera e ministro per le Infrastrutture e Trasporti. In Brianza e non solo è noto per essere il fondatore e presidente della Fondazione Costruiamo il futuro.

Le parole di Maurizio Lupi

“È una candidatura unitaria che riconosce un lavoro di presenza sul territorio che va avanti da vent’anni, in collaborazione con le realtà sociali e imprenditoriali e gli enti istituzionali della Brianza. Non faccio promesse lunari, assicuro tutto il mio impegno nel continuare e nel far progredire questo lavoro e di rappresentarlo al meglio nel Parlamento” ha dichiarato Lupi.