Maratona Telethon Lecco: l'obiettivo è sfondare quota 400mila euro

Che la provincia di Lecco sia ormai da 25 anni la più generosa d'Italia è cosa ormai nota. Ma i può sempre fare di più e meglio e non a caso gli organizzatori della Maratona Telethon Lecco, giunta quest'anno alla 33esima edizione, hanno deciso di alzare l'asticella ponendosi un obiettivo (che è allo stesso tempo una fervente speranza) ambizioso: sfondare quota 400mila euro raccolti sul territorio in favore della ricerca. Un traguardo che si vuole raggiungere attraverso la lunga, ricca, coinvolgente, articolata rassegna di eventi che è stata presentata oggi, martedì 19 novembre 2024, in una gremita sala del Consiglio di Palazzo Bovara.

A fare gli onori di casa il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha ricordato che, quest'anno, c'è un motivo in più per celebrare in grande stile la Maratona Telethon Lecco, ovvero la benemerenza cittadina che l'Amministrazione comunale ha deciso di conferire a Renato Milani, vero deus ex machina di Telethon Lecco. "Il primo dicembre, alle 11 al Centro Civico Pertini consegneremo a Renato il Nicolino d'Oro - ha detto il primo cittadino - Un premio che va non solo, all'uomo, ma a tutta la rete, ai collaboratori, ai volontari, alle associazioni, alle Amministrazioni che a Lecco sostengono con grande generosità Telethon e in ultima istanza anche a tutti i donatori che donano risorse che poi si tramutano in ricerca e la ricerca a sua volta si tramuta in cura. Viviamo una fase delicata nell'ambito della ricerca: a fine dello scorso anno la casa farmaceutica produttrice e distributrice della terapia genica per l'immunodeficienza ADA-SCID (Strimvelis) ha deciso di disinvestire nel campo delle immunodeficienze primitive. Fondazione Telethon ha, dunque, deciso di prendersi completamente carico di queste terapie, mantenendole sul mercato e garantendo che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. Una sfida enorme che vede per la prima volta al mondo un'organizzazione non profit assumersi la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco per una malattia rara: Telethon diventa anche ente di cura. Ecco perché in questo 33° anno di raccolta fondi, accanto alle numerose iniziative che vedono Telethon e il Comune di Lecco collaborare con successo, è ancor più importante sostenere la ricerca di Telethon con una donazione, un gesto che significa "speranza". A nome di tutta la comunità di Lecco, ecco allora il mio grazie a coloro che sostengono Telethon, per essere accanto a tutti quei bambini affetti da malattie genetiche rare e alle loro famiglie. L'anno scorso abbiamo raccolto la cifra record di 365.800 euro: proviamo a portare a casa un nuovo primato?".

Per raggiungere la cifra sperata "quella con il 4 davanti" come ha sottolineato Gerolamo Fontana di Ulidm Lecco, in campo è sceso un vero e proprio esercito di volontari che ha creato una lunga carrellata di eventi, ben 60, che tra divertimento e riflessione, spettacolo e dolcezza, sapranno catalizzare l'attenzione e catturare la generosità dei lecchesi.

"Saranno anche quest’anno una novantina i Comuni coinvolti se comprendiamo anche i 13 comuni bergamaschi a noi confinanti. Quella che noi chiamiamo maratona eventi quest’anno è partita a fine ottobre e si concluderà il 27 dicembre a Ballabio. Quasi 60 giorni di maratona eventi in cui ci saranno più di 60 appuntamenti da realizzarsi in tutta la provincia di Lecco. A tutti questi appuntamenti si aggiungono le 60 aziende che annualmente ci aiutano acquistando i nostri prodotti solidali e anche le oltre 50 scuole e con loro oltre 10.000 studenti di ogni ordine grado che ascolteranno la lezione Telethon e soprattutto una lezione di solidarietà. Questa è Lecco la provincia che ogni anno sostiene con enorme passione la raccolta fondi a favore di Telethon tanto che Lecco è da 26 anni la prima città in Italia per raccolta pro capite - hanno sottolineato Renato Milani e Gerolamo Fontana - Telethon si occupa, lo sapete bene, di trovare una cura per le oltre 7000 malattie genetiche rare ad oggi conosciute. I risultati di questi ultimi anni hanno portato alla cura di 7 di queste malattie e permesso di salvare oltre 150 bambini arrivati da tutto il mondo nella clinica Telethon all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano. Cosa c’è di più bello se non salvare la vita ai bambini “colpevoli” solo di essere nati con una di queste malattie? In un mondo in crisi di valori umani noi cerchiamo in tutti i modi di dare un senso e una speranza a coloro che nascono ogni giorno con una di queste terribili malattie. Senza Telethon e senza l’aiuto di tutti le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate. Ma la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura. Eppure è pienamente dimostrato che un futuro libero di queste malattie genetiche è possibile. Telethon è una sfida per natura, che noi vogliamo accettare anche questa volta, dicendo sì ogni giorno a difficoltà che sembrano insormontabili".

Presenti oggi anche anche Anna Ambrosini, responsabile dell'area ricerca di Telethon che ha spiegato che la ricerca appunto "non è solo il fine, ma il mezzo per arrivare alla cura dei pazienti" e Veronica Malatesa, responsabile dei volontari di Telethon che ha invece posto l'accento sull'enorme impegno portato avanti sul nostro territorio. Un territorio dove spiccano Comuni come quello di Bellano, in assoluto il più generoso d'Italia ("Con il 50esimo della Polisportiva e il film Inside Out 2 abbiamo raccolto 15mila euro" ha ricordato il sindaco Antonio Rusconi) , ma soprattutto un territorio caratterizzato da uomini e donne che si dimostrano sempre sensibili e generosi.

Ma veniamo alla ricca proposta di quest'anno: di seguito alcuni fra i più importanti eventi della maratona 2024 in corso.

Sabato 23 novembre ore 21.00. Sirone teatro San Carlo: Grace & the Soul Machine: presentano un viaggio musicale e canoro fra i migliori brani internazionali e nazionali della scena Disco, Pop, Funky & Soul dagli anni '70 agli '80.

Giovedì 28 novembre Comune di Cassina Valsassina incontro con Telethon approfondimento sui passi in avanti della ricerca Telethon

Venerdì 29 novembre ore 21.00 Sala Polifunzionale Ing. Pietro Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e riviera concerto dei Picétt del Grenta

Sabato 30 novembre ore 21.00 Chiesa parrocchiale Cerro di Bottanuco. Concerto dei LineArmonica

Venerdì 06 dicembre ore 19.30 Lecco sala oratorio san Francesco dei Cappuccini di Lecco 4° torneo “San Nicolò” di Burraco a cura di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni

Sabato 07 dicembre ore 18.00 proiezione della Prima della Scala presso il teatro Don Sironi di Osnago

Sabato 7 dicembre ore 21.00 Chiesa San Martino di Carvico concerto dei Sol Quair diretti dal M° Giuseppe Caccialanza. Una proposta della Proloco Carvico

Domenica 8 dicembre ore 14.00 via Valcavellino Garlate Inaugurazione del grande Presepe di Angelo Burini

Martedì 10 dicembre ore 20.45 Dancing Lavello di Calolziocorte. Concerto di Natale a cura del coro e delle orchestre della scuola secondaria “A. Manzoni” di Calolziocorte

Giovedì 12 dicembre ore 20.30 Teatro Cenacolo Francescano. Concerto di Natale Avis – 19esima edizione a cura della scuola secondaria Stoppani ad indirizzo musicale

Sabato 14, domenica 15 e sabato 21 domenica 22 dicembre Piazza Garibaldi dalle 09.00 alle 18.00 Insieme per Telethon con LTM Lecchese Turismo Manifestazioni e gli Alpini del gruppo Pizzo D’Erna e la vendita dei prodotti solidali

Domenica 15 dicembre ore 14.30 Isolago di Lecco: Folklore per la vita Manifestazione patrocinata da FITP Federazioni Italiana tradizioni popolari (LOMBARDIA) Comune di Lecco e Consulta Musicale Lecco Con: Gruppo folcloristico "Renzo e Lucia" con Firlinfeu di Lecco, Coro Auser di Lecco e tanti altri

Venerdì 20 dicembre ore 21.00 Teatro Excelsior di Erba: Concerto Gospel con i: Charleston Gospel Choir della South Carolina con Tony Washington

Sabato 21 dicembre ore 21.00 chiesa Parrocchiale di Acquate Concerto Coro San Giorgio

22-23 dicembre Bellano Teatro Casa del Popolo ore 20.45. I talenti di Bellano si esibiscono per Telethon. Edizione n°11

27 dicembre ore 20.30 Parco Grignetta di Ballabio. Torneo di Burraco. Una proposta del Comune di Ballabio con LTM Lecchese Turismo Manifestazioni

Da non dimenticare la grande sottoscrizione a premi lanciata da mondo dello sport lecchese.