Mala movida, traffico: forze dell'ordine in campo per un ferragosto sicuro a Lecco

Si è svolta infatti oggi, martedì 6 agosto 2024 a Lecco, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto Sergio Pomponio che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intensificare al massimo i servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del lungo ponte di Ferragosto.

Una intensificazione necessaria, già a partire dal prossimo fine settimana, soprattutto nei luoghi di forte richiamo turistico dove si prevede una maggiore concentrazione di persone oltre che una più intensa circolazione di veicoli lungo le principali arterie stradali e punti di snodo interessati a per via dell'esodo estivo

A questo proposito "rimarrà in stato di pre allertamento il comitato viabilità,già riunitosi lo scorso 3 luglio, per garantire la condivisione di azioni congiunte e di squadra, preventive e rapide, tra i responsabili dell'efficace monitoraggio sulla sicurezza stradale e per mitigare i disagi degli utenti favorendo la mobilità alle persone in viaggio sulle strade" sottolineano dall'Ufficio territoriale del Governo.

Nel corso della riunione di oggi sono state condivise strategie di intervento che hanno l'obiettivo di assicurare un efficace dispositivo di sicurezza sul territorio, prevedendo, in particolare, un piano di servizi di vigilanza e controllo. Questi servizi, oltre che a prevenire e contrastare i fenomeni della cosiddetta mala movida, hanno lo scopo anche di evitare assembramenti e atteggiamenti che possono compromettere la piena fruibilità dei luoghi turistici.

"Particolare attenzione sarà dedicata alle verifiche di tipo amministrativo negli esercizi pubblici e i luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e nelle località dove si registra la maggiore presenza di persone, soprattutto tra i più giovani".

Saranno, inoltre, attuati mirati servizi per prevenire i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In conclusione di riunione, il Prefetto ha espresso soddisfazione per la consueta collaborazione di tutte le componenti istituzionali intervenute e, in particolare, delle Forze di Polizia, impegnate nelle molteplici attività di istituto oltre che di presidio del territorio con la finalità di assicurare il più sereno