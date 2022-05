Imbersago

Monsignor Agnesi ha presieduto ioggi la celebrazione conclusiva al santuario

"Non abbiate paura di affidarvi a Maria perché lei ha già accettato di accoglierci, lo ha fatto sotto la croce, accogliendo l’invito di Gesù." E’ l’immagine di una figura accogliente e amorevole, quella che il vicario generale della Diocesi di Milano ha restituito di Maria nella Santa Messa Pontificale dell’apparizione celebrata nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio 2022 al Santuario della Madonna del Bosco a conclusione dei festeggiamenti per la ricorrenza del miracolo.

Madonna del Bosco: il Vicario generale alla festa del Miracolo

"E’ sempre bello ritrovare le origini della nostra fede e del nostro essere Chiesa - ha sottolineato monsignor Franco Agnesi durante la funzione concelebrata con il rettore del Santuario, nonché prevosto generale degli Oblati, padre Giulio Binaghi e il diacono permanente Antonio Brembilla - e lo possiamo fare guardando dove si trova Maria nelle letture di oggi. Negli Atti degli Apostoli il suo nome viene fatto alla fine di un elenco di persone e di presenze. Un fatto non casuale: Maria si trova alla fine, in fondo, perché non sgomita per arrivare ad avere un posto in prima fila nel Cenacolo. E’ in fondo perché non si perda nessuno e per tenere insieme la Chiesa, la società in cui viviamo, l’umanità smarrita".