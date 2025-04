Con profonda commozione, l’Italia si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. A seguito dell’annuncio ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’osservanza di cinque giorni di lutto nazionale, a partire dalla data della scomparsa fino a sabato 26 aprile 2025, giorno in cui si terranno le esequie solenni.

Lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco: bandiere a mezz’asta e registro delle condoglianze in Prefettura a Lecco

In questo periodo di raccoglimento, in segno di rispetto e memoria per il Santo Padre, è stata disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea su tutti gli edifici pubblici, comprese le sedi istituzionali, le scuole, gli enti locali e le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Questo gesto simbolico intende esprimere la partecipazione collettiva al dolore che ha colpito non solo il mondo cattolico, ma l’intera comunità internazionale.

Papa Francesco, figura amata e riconosciuta per il suo instancabile impegno verso la pace, il dialogo interreligioso, la solidarietà con i più deboli e la custodia del creato, lascia un segno indelebile nella storia del pontificato e nella coscienza di milioni di persone nel mondo. Il suo messaggio di speranza, umiltà e fratellanza continuerà a ispirare fedeli e non credenti.

Per permettere ai cittadini di manifestare il proprio cordoglio in maniera diretta e personale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco – ha disposto l’apertura di un registro delle condoglianze. Il registro sarà disponibile presso la sede della Prefettura ogni giorno, dalle 9.00 alle 19.00, incluso sabato 26 aprile 2025, e accoglierà i messaggi, i pensieri e le riflessioni di chi desidera rendere omaggio alla memoria del Pontefice.