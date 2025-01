Si è tenuta ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, un'importante audizione in Commissione Valorizzazione e Tutela dei Territori Montani e di Confine della Regione Lombardia, dedicata al tema dei “Grandi Carnivori” nell’ambito del progetto LIFE NatConnect2030. All’incontro hanno partecipato ERSAF Lombardia e la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi.

Lupi e grandi carnivori: nuove iniziative per la loro gestione

Il Presidente della Commissione Montagna, Giacomo Zamperini di Lecco , ha sottolineato il valore dell’evento come un momento di svolta per un tema di crescente rilevanza:

“L’audizione di oggi rappresenta un’importante punto di svolta su un tema di cui ci occupiamo da oltre due anni. Grazie al lavoro di questi mesi, finalmente sono state accolte le nostre richieste, e a breve nascerà l’Osservatorio Grandi Carnivori, uno spazio dove tecnici ed esperti potranno confrontarsi per adottare soluzioni innovative ed efficaci.”

L’Osservatorio, che sarà istituito entro giugno 2025, avrà un ruolo cruciale nella gestione della problematica. Secondo il Consigliere regionale bergamasco Michele Schiavi, il nuovo organismo produrrà rapporti annuali sulla presenza dei lupi, condividerà buone pratiche e coordinerà azioni a livello nazionale e internazionale.

Un ulteriore passo avanti sarà la creazione della Task Force WPIU (Wolf Prevention Intervention Unit), un vero e proprio “SOS lupi”. Questa unità offrirà un supporto diretto ai cittadini e alle istituzioni attraverso un sistema di intervento rapido e un numero telefonico dedicato per fornire indicazioni in tempo reale sui comportamenti corretti da adottare.

Durante l’incontro, è stata ribadita l’importanza del coinvolgimento delle associazioni agricole e dei rappresentanti del pastoralismo lombardo per garantire che le misure adottate siano realmente efficaci. Inoltre, la Commissione Europea potrebbe avviare, a partire da marzo, l’iter per il declassamento del lupo, un passaggio considerato cruciale per fornire strumenti adeguati alle regioni nel controllo della specie.

Zamperini e Schiavi hanno concluso ringraziando ERSAF, Regione Lombardia, i Carabinieri Forestali e la Polizia Provinciale per il loro impegno nella gestione dei grandi carnivori: