Nella giornata di ieri, giovedì 23 gennaio 2025, è stato pubblicato l'aggiornamento dei voti raccolti per la dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il celebre concorso del Fai che promuove la valorizzazione dei luoghi di rilevanza storica e culturale in Italia. Fino al 10 aprile 2025, chiunque potrà votare i luoghi che ritiene più significativi, contribuendo così a tutelarli e promuoverli.

Luoghi del Cuore Fai: Villa Eremo in rimonta

In questo contesto, un'importante novità riguarda Villa Eremo – Serponti di Mirasole, situata nel quartiere Germanedo di Lecco. Proposta dal “Gruppo Amici di Germanedo” in collaborazione con l’Arci – Circolo Promessi Sposi di Germanedo e con il supporto del Comune di Lecco, Villa Eremo ha ottenuto un notevole incremento di voti, passando dai circa 800 voti dell’ultimo aggiornamento a oltre 3000 voti. Questo significativo "balzo" in avanti le consente di posizionarsi al 55° posto nella classifica generale, e al secondo posto nella provincia di Lecco, subito dopo il traghetto di Imbersago, per il quale vanno i nostri complimenti per l'incredibile risultato.

Restando a Lecco un altro luogo che merita attenzione nella classifica è la Chiesa di S. Egidio a Bonacina, che segue a breve distanza. Proprio tra Germanedo e Bonacina si stanno sviluppando iniziative collaborative che mirano a valorizzare il legame storico e culturale tra questi due luoghi, coinvolgendo diverse associazioni del territorio e scuole di ogni ordine e grado. Grazie a questa sinergia, si sta riscoprendo e valorizzando il valore storico, artistico e simbolico di Villa Eremo e della Chiesa di S. Egidio.

Spicca inoltre la posizione del Traghetto di Leonardo: dopo aver a lungo guidato la classifica il gioiello di archeologia industriale di Imbersago è ora al secondo posto.

L'obiettivo di questa iniziativa, che sta già portando frutti significativi, è proprio quello di favorire la collaborazione tra le varie realtà locali per il recupero e la valorizzazione di questi beni storici. Un primo grande passo è stato fatto, ma c'è ancora tanto da fare.

Come votare Villa Eremo – Serponti di Mirasole:

Votare per il “Luogo del Cuore di Lecco 2024” è semplicissimo e può essere fatto in due modalità: