Lotto: la dea Bendata bacia il Lecchese e a Como vinti 371mila euro al Superenalotto

Fortuna

A Olgiate Molgora centrato un 5 Doppio Oro

La Lombardia si scopre fortunata grazie al 10eLotto: nel concorso del 1° febbraio, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per un totale di 23.500 euro. La più alta arriva da Olgiate Molgora, dove sono stati vinti 10 mila euro con 5 Doppio Oro.

Lotto: la dea Bendata bacia il Lecchese

Le altre due vincite altre due premiano Milano con un 6 Oro da 7.500 euro e Cremona dove è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 329 milioni dall'inizio dell'anno.

Ma i festeggiamenti più grandi sono senza dubbio sull'altra sponda del Lario. A Como infatti è stato centrato nella tabaccheria "Sant'Abbondio" un ‘5 Stella’. Come riportano i colleghi di primacomo.it il fortunato vincitore si è portato a casa la bellezza di 371mila e 68 euro.