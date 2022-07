Libro antico rubato restituito alla Biblioteca Civica di Merate

Libro antico rubato restituito alla Biblioteca Civica del Comune di Merate. Si tratta di un volume edito nel 1732 intitolato "Theologia Moralis" rubato da tempo. Il manuale è stato riportato a Merate giovedì 14 luglio 2022 dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine.

Come riportato dai colleghi di primamerate, un volume edito nel 1732 intitolato "Theologia Moralis", una ristampa dell'omonima opera del teologo francese bavarese Anaklet Reiffenstuel (1642-1703), è stato recentemente sequestrato dai militari del reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri in Provincia di Udine.

La consegna del volume alla Biblioteca Civica di Merate

Il libro antico è stato riconsegnato dai militari operanti alla Biblioteca Civica del Comune di Merate. Presente alla consegna anche l'Assessore alla Promozione Turistica e Culturale, Fiorenza Albani.

Ritrovato online

L’attività investigativa che ha consentito l’individuazione ed il recupero del volume si inquadra nel costante monitoraggio dei siti di e-commerce che i militari del Nucleo TPC di Udine svolgono al fine di contrastare la commercializzazione di beni culturali di provenienza illecita. In particolare era stata notata l’inserzione di un testo che, per il contenuto, appariva di probabile appartenenza ecclesiastica e quindi potenzialmente rientrante nella tutela prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il venditore ne era inconsapevole

Il venditore, residente a Codroipo (UD), ritenuto inconsapevole della natura pubblica del bene culturale in argomento che aveva acquistato in un mercatino locale, era stato nel frattempo identificato ed invitato a consegnare il libro antico che, per evitare ulteriori possibili alienazioni, veniva sequestrato d’iniziativa dai Carabinieri del Nucleo TPC in quanto presentava anche un vistoso timbro ad umido riportante l’iscrizione relativa al “Collegio Comunale di Merate”.

La convalida

Gli esiti dell’attività sono stati pertanto condivisi con la Procura di Udine che, nel convalidare il provvedimento assunto, disponeva di condurre ulteriori accertamenti sul tomo. Venivano pertanto contattati i responsabili della Biblioteca Civica di Merate, nella quale sono conservati i volumi del Collegio comunale, intitolato nel 1873 ad Alessandro Manzoni che lì aveva studiato da giovane.

Le cause della dispersione non si conoscono

Le bibliotecarie, a seguito di una accurata ricerca d’archivio, riuscivano a riscontrare sia la proprietà del tomo in capo alla biblioteca del Comune brianzolo sia la mancanza di provvedimenti di alienazione da parte dell’ente proprietario, che sino al momento della segnalazione pervenuta dai Carabinieri del TPC era del tutto ignaro della dispersione del volume del 1732, le cui cause non si conoscono ma che certamente sono imputabili alle movimentazioni cui il patrimonio librario meratese, nel corso del tempo, è stato sottoposto.

La restituzione del volume alla Biblioteca

La Biblioteca Civica “Alessandro Manzoni” di Merate, che aveva nel frattempo rivendicato formalmente la proprietà del tomo, grazie alla quotidiana attenzione posta alle vendite telematiche da parte del Nucleo TPC di Udine e ad un’indagine condotta rapidamente in sinergia con l’Autorità Giudiziaria del capoluogo friulano, è così potuta rientrare in possesso di un’importante settecentina che verrà riallocata nel fondo antico per essere valorizzata e messa a disposizione di esperti e appassionati di tomi storici di carattere religioso per la consultazione e lo studio.

