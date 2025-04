In vista delle imminenti festività di Pasqua, del ponte del 25 aprile e del 1° maggio 2025, la Prefettura di Lecco ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Sergio Pomponio. L'obiettivo dell’incontro è stato quello di pianificare strategie efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori attesi sul territorio provinciale durante questo periodo di intensa mobilità e aggregazione.

Lecco, sicurezza rafforzata per Pasqua, 25 aprile e 1° maggio

Al tavolo hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine locali: il Vicequestore Vicario dr. Luca Rocco, il Colonnello Nicola Melidonis, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Massimo Ghibaudo per la Guardia di Finanza, il dr. Gerolamo Quadrio, Comandante della Polizia Provinciale, in rappresentanza della Provincia, e il dr. Lucio Dioguardi, Comandante della Polizia Locale del Comune di Lecco.

Durante la riunione è stato confermato il proseguimento dei servizi di controllo già attivi sul territorio, con un potenziamento mirato nelle zone a più alta affluenza turistica e nei principali luoghi di aggregazione. Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità, con controlli coordinati nei centri urbani, specialmente presso le stazioni ferroviarie, dove si prevede un significativo aumento degli spostamenti.

Un focus specifico sarà dedicato anche alle cerimonie religiose pasquali. Le forze dell’ordine garantiranno un presidio rafforzato nei pressi dei luoghi di culto, in modo da assicurare un clima sereno e sicuro durante le celebrazioni, soprattutto nei comuni più frequentati.

Tutte le Forze di polizia, in sinergia con le Polizie Locali, saranno presenti con pattuglie appiedate, posti di controllo e verifiche mirate, volte a prevenire comportamenti a rischio e a tutelare l’incolumità pubblica lungo le principali vie di comunicazione e nei luoghi di maggiore afflusso.

“Garantire la sicurezza non significa solo intervenire nei momenti critici, ma anche essere presenti, ascoltare e presidiare il territorio in modo costante - ha sottolineato il prefetto Pomponio - Durante le festività, quando cresce il bisogno di socialità, è fondamentale che le istituzioni mostrino la propria vicinanza ai cittadini. Anche un semplice controllo può diventare un’opportunità di dialogo e di rafforzamento della fiducia tra comunità e istituzioni.”