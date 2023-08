Lecco, rinnovato il progetto "Stazioni sicure"

Dopo gli ottimi risultati ottenuti gli scorsi anni, è stato rinnovato anche per il 2023 il progetto "Stazioni Sicure", il piano per la sicurezza integrata promosso da Regione Lombardia e guidato, sul territorio provinciale di Lecco, dal Comune capoluogo e dal suo Comando di polizia locale, che prevede servizi straordinari di controllo nelle stazioni ferroviarie lungo le tratte della provincia di Lecco.

Le attività iniziate da questo mese si protrarranno fino a dicembre 2023, per un minimo di 80 servizi, che verranno effettuati a rotazione in tutte le stazioni interessate. Il costo del progetto è di circa 30.000 euro, corrispondente al costo del personale in regime straordinario, e verrà rimborsato da Regione Lombardia.

L'accordo è stato sottoscritto dal Comune di Lecco (ente capofila) insieme ai Comuni di Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Valmadrera e Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.

Così l'assessore alla Coesione sociale e Polizia locale del Comune di Lecco Simona Piazza:

Terzo anno di un progetto importante con Regione Lombardia e con tanti comuni del nostro territorio. Il Comune di Lecco, in qualità di ente capofila e di capoluogo di provincia, collabora da tre anni con Regione Lombardia e la Prefettura di Lecco alla stesura e del progetto e con gli altri comuni del territorio coinvolti per la sua realizzazione. Ogni anno ci sono inoltre comuni che si uniscono e che effettuano attività straordinarie finalizzate al controllo non solo delle stazioni, ma anche delle aree urbane limitrofe. Un progetto che permette di affiancare tanti viaggiatori, siano essi nostri cittadini o turisti, che in questo periodo sono numerosi, per un maggior presidio di queste aree e per garantire viaggi in scurezza. Ringrazio la Comandante della Polizia locale di Lecco Monica Porta per la gestione e l'organizzazione, tutti gli agenti di Polizia locale dei comuni collaboratori e del Comune di Lecco, che si adoperano per un'attività in straordinario, la Prefettura e Regione Lombardia per la promozione di questo importante progetto che ci auguriamo possa includere sempre nuovi territori.