Lecco, Ospedale Manzoni: aperti due nuovi ambulatori specialistici per spalla e mano

Aperti, dalla Struttura Complessa di Ortopedia dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, due nuovi ambulatori specialistici per la patologia della spalla e della mano. L’ambulatorio di chirurgia della mano costituisce una novità assoluta presso l’Ospedale Manzoni di Lecco.

Prende in carico le principali patologie legate alla mano traumatico-degenerative. Si interviene tramite tecniche conservative come infiltrazioni e onde d’urto, o chirurgiche nel caso della sindrome del tunnel carpale o dita a scatto.

Nel caso del trattamento della rizartrosi, la forma più comune di artrosi alle mani, si impiegano le più moderne tecnologie, tra le quali l’impianto di protesi trapezio-metacarpali, dipendentemente dei casi.

L’ambulatorio di chirurgia della mano prevede otto controlli per garantire continuità assistenziale ai pazienti già inquadrati.

L’ambulatorio di patologia della spalla eroga un servizio di visite per l’inquadramento e il trattamento, sia conservativo che chirurgico, delle più comuni patologie della spalla, da cui derivano quadri di limitazione/impotenza funzionale acuta, come nella spalla congelata, o progressiva, come nei casi di tendinopatia della cuffia dei rotatori, di instabilità e di artrosi.

La presa in carico del paziente avviene attraverso un programma di visite di controllo effettuate sempre dagli stessi ortopedici che diventano figure di riferimento durante tutte le fasi del percorso di cura che va dalla diagnosi, al preoperatorio, all’intervento chirurgico fino al follow up.

“L’ampliamento dell’offerta specialistica ortopedica, con l’apertura di questi due nuovi ambulatori, rappresenta un valore aggiunto che arricchisce l’offerta sanitaria della nostra ASST che vuole rispondere alle esigenze del territorio e implementare ulteriormente la qualità del servizio rivolto alla cittadinanza - sottolinea Piero Poli, Direttore Dipartimento Area Chirurgica ASST Lecco Gli ambulatori sono organizzati e seguiti dai nostri specialisti; l’ambulatorio della spalla, in particolare, è gestito da due ortopedici che hanno una solida formazione in tecniche artroscopiche e mininvasive oltre che in protesica della spalla in modo da fornire un’offerta completa nell’approccio alle patologie più note. I percorsi di diagnosi e cura consentono di farsi carico del paziente a tutto tondo, con un percorso interamente dedicato e personalizzato in base alle specifiche esigenze del singolo”.