Nuove telecamere in arrivo per aumentare la sicurezza. Il Ministero dell’Interno ha infatti reso noto che è stata approvata la graduatoria definitiva, per l’anno 2023, relativa alle istanze degli Enti Locali per l’ammissione al finanziamento statale destinato a realizzare impianti di videosorveglianza urbana.

Lecco: nuove telecamere in arrivo per aumentare la sicurezza

Per la provincia di Lecco, tutti i 14 progetti (presentati dai Comuni di Airuno, Barzio, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cernusco Lombardone, Cremeno, Ello, Imbersago, Lecco, Malgrate, Moggio, Olgiate Molgora e Santa Maria Hoe’), positivamente valutati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati ritenuti validi e finanziabili, anche se, considerata la platea particolarmente ampia di possibili beneficiari, circa 1500 Comuni, sono stati ammessi al contributo statale i Comuni di Cernusco Lombardone (140mila euro), Imbersago (40mila) e Lecco (90mila).

L'istruttoria è stata curata dalla Prefettura ed ogni progetto è stato dettagliatamente esaminato in CPOSP, in riunioni dedicate, alla presenza dei rispettivi Sindaci.

Nel corso delle riunioni sono stati svolti i necessari approfondimenti sulla sicurezza pubblica nei diversi territori comunali, essendo il Comitato Provinciale l’organo deputato a tali attività di esame, confronto e valutazione, finalizzate all’adozione delle iniziative per prevenire la commissione dei reati e migliorare le condizioni di sicurezza.

"Il Prefetto Sergio Pomponio ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e confida nell’efficace attuazione dei progetti, che contribuiranno ad incrementare la tutela della sicurezza pubblica, anche nella forma della sicurezza percepita, nell’interesse dalla collettività" sottolineano dalla Prefettura.

"Grazie al puntuale lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo per la Provincia di Lecco 270mila euro dedicati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza comuni di che hanno presentato progetti cofinanziati - dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza - Con l’erogazione da parte del Viminale di questi fondi, si garantisce più sicurezza e maggiori tutele alle nostre comunità. Si tratta di un fondamentale strumento di contrasto alla criminalità, al degrado e di deterrenza nelle nostre città, un segnale di grande attenzione alle esigenze dei cittadini. Con la Lega al governo risposte concrete per tutelare i nostri territori”.