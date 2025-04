La Camera di Commercio di Como-Lecco sarà presente alla prossima edizione dell’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, in programma dal 28 aprile al 1° maggio 2025, con un proprio spazio istituzionale all’interno dello stand ENIT, dedicato alla promozione della destinazione Italia.

Lecco e il Lago di Como all'Arabian Travel Market di Dubai

Considerata una delle principali manifestazioni fieristiche mondiali dedicate all’industria turistica, ATM rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore, con un’attenzione particolare all’hospitality di fascia alta e al turismo esperienziale. L’edizione 2025 sarà incentrata sul tema “Empowering Innovation: Transforming Travel Through Entrepreneurship”, con particolare focus sull’intelligenza artificiale applicata al turismo, trend emergente di rilievo anche per le destinazioni di eccellenza come il Lago di Como.

La partecipazione a questa prestigiosa vetrina internazionale si inserisce in un percorso strategico della Camera di Commercio di Como-Lecco volto alla valorizzazione del Lago di Como nei mercati esteri a più alto potenziale. In tale contesto, nella giornata inaugurale di lunedì 28 aprile, è previsto l’evento di networking “Lake Como in the Middle East”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. L’incontro, organizzato presso il ristorante Bistrot Novanta del Fairmont Hotel, sarà un’occasione di confronto tra gli operatori turistici del territorio e oltre 70 professionisti del settore provenienti dal mondo arabo, alla presenza del Console Generale d’Italia a Dubai, Edoardo Napoli.

Alla serata parteciperanno anche Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio e Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Durante l’evento sarà nominato un nuovo Ambasciatore del Lago di Como, figura simbolica incaricata di rappresentare il territorio nei contesti internazionali.

“Portare il Lago di Como all’ATM di Dubai rappresenta un passo strategico che ho personalmente sostenuto, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della nostra destinazione sui mercati internazionali e valorizzare la collaborazione con gli attori istituzionali e commerciali del mondo arabo, una realtà con cui esiste una forte sintonia” – dichiara Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco. – “In questa occasione prende inoltre forma la prima concreta iniziativa frutto del dialogo avviato nei mesi scorsi con SACBO – Aeroporto di Milano Orio al Serio, che ha portato alla partecipazione di Air Arabia all’evento fuori fiera del 28 aprile.”

La partecipazione a Dubai si aggiunge alle altre presenze istituzionali della Camera di Commercio di Como-Lecco in manifestazioni fieristiche di primo piano come ITB Berlino, TTG Rimini e WTM Londra, confermando l’impegno dell’ente nella promozione di un turismo sostenibile e competitivo.

Nel corso del 2025, la destinazione si appresta inoltre a inaugurare nuove strutture alberghiere riqualificate secondo i più recenti criteri di sostenibilità e a consolidare il percorso di destagionalizzazione, valorizzando l’apertura invernale di attrattori e servizi turistici.