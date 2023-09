La Camera di Commercio di Como-Lecco aderisce al bando regionale Turismo 2023 finalizzato a favorire la doppia transizione (digitale e sostenibile) attraverso il sostegno a imprese del settore turistico che realizzano investimenti in grado di migliorare la fruizione delle esperienze turistiche, la sostenibilità ambientale, la qualità dei servizi offerti, la disponibilità dei dati e favorendo il turismo accessibile.

Lecco: con la Camera di Commercio bando per il turismo digitale sostenibile

La misura, con una dotazione complessiva di € 440.000,00 e un fondo di € 110.000,00 dedicato alle aziende delle province di Como e di Lecco, si rivolge alle mPMI del comparto turistico quali: alloggio, ristorazione, attività sportive e di intrattenimento e divertimento, trasporto, noleggio di autovetture, autoveicoli leggeri e mezzi di trasporto marittimo, fluviale o aereo, agenzie di viaggio, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività sportive.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

L’investimento minimo è di 3.000,00 euro per i progetti che riguardino i seguenti ambiti:

Misura A – Soluzioni digitali

soluzioni digitali per migliorare l’offerta turistica

soluzioni digitali per migliorare l’offerta turistica Misura B - Soluzioni per sostenibilità, turismo outdoor, accessibilità

soluzioni per aumentare la sostenibilità ambientale delle strutture e dei servizi offerti

soluzioni per lo sviluppo delle strutture e dei servizi per il turismo outdoor (cicloturismo, turismo sull’acqua, escursionismo, altri sport …)

soluzioni per favorire il turismo accessibile.

Sono ammissibili le spese per beni e servizi, attrezzature tecnologiche e programmi informatici, licenze d’uso, canoni e servizi software di tipo cloud, consulenze, audit, certificazioni e adozione di protocolli e sistemi di reporting per la sostenibilità ambientale e la certificazione per l’accessibilità e formazione collegata agli investimenti previsti.

La presentazione delle domande deve essere fatta esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma http://webtelemaco.infocamere. it a entro le 12.00 del 12 ottobre 2023.



I testi completi del bando e le istruzioni per compilare le domande sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco (www.comolecco.camcom.it) e su quello di Unioncamere Lombardia (www.unioncamerelombardia.it).

Ulteriori richieste di informazioni possono essere inviate a: cultura.turismo@comolecco. camcom.it