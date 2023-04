Lecco celebra l'anniversario di fondazione della Polizia: premiati 14 eroi del quotidiano

Palazzo del Commercio in Piazza Garibaldi a Lecco ha fatto da cornice nella mattinata di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, alle celebrazioni del 171esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato.

Lecco celebra l'anniversario di fondazione della Polizia

Le celebrazioni lecchesi sono iniziate con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide ai Caduti presente nel piazzale della Questura, alla presenza del Questore Ottavio Aragona, del Prefetto Sergio Pomponio, di una rappresentanza di Funzionari e personale della Polizia di Stato e degli appartenenti all’A.N.P.S. in uniforme sociale e labaro.

La cerimonia è stata officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Don Andrea Lotterio.

Quindi i momenti solenni a Palazzo Falck mentre la piazza ha ospitato le rappresentanze delle Specialità della Polizia di Stato (dalla Polfer alla Scientifica, dalla Stradale alle Volanti) e tantissime scolaresche in visita.

Presenti le autorità militari e civili, il sindaco del capoluogo Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann il sottosegretario regionale Mauro Piazza, i consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli e Giacomo Zamperini.

Non sono mancati il direttore generale della Asst di Lecco Paolo Favini e il Procuratore Capo Ezio Domenico Basso.

La consegna degli attestati agli studenti

Sul palco sono saliti anche i giovanissimi per la consegna delle pergamene agli alunni lecchesi. Toccanti i messaggi letti dagli studenti, che hanno espresso i propri ringraziamenti agli uomini e alla donne della Polizia per "esserci sempre".

I riconoscimenti agli agenti

Come sempre le celebrazioni hanno anche offerto l'occasione per un pubblico riconoscimento ai servitori dello Stato che si sono distinti nel corso di operazioni di servizio. 14 le benemerenze conferite:

-ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE conferito al Vice Ispettore della Polizia di Stato Michele Vasta per aver salvato un uomo privo di sensi gettandosi nel fiume Adda senza esitazione ed incurante del pericolo. Esempio di coraggio, determinazione ed audacia. Lecco, 7 aprile 2015.

-ENCOMIO SOLENNE conferito al Vice Ispettore della Polizia di Stato Emilio De Gregorio: evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano. Lecco, 17 luglio 2018.

-ENCOMIO conferito all’Ispettore della Polizia di Stato Roberto Pierangelini e al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Renata Esposito Luzzi: evidenziando spiccate qualità professionali, l’uno coordinava e l’altro espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre giovani, responsabili di rapina in danno di uno studente. Lecco, 22 dicembre 2018.

-ENCOMIO conferito all’Assistente della Polizia di Stato Mauro Andrea Fantinato: evidenziando spiccate capacità professionali ed operative espletava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano. Lecco, 17 luglio 2018.

-LODE conferita al Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Gianluca Gentiluomo: evidenziando capacità professionali, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre individui, responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane e fragili. Rovigo, 20 luglio 2018.

-LODE conferita al Vice Commissario della Polizia di Stato dottor Pierluigi Danza, all’Ispettore della Polizia di Stato Vincenzo Mazzilli e all’Assistente Capo Coordinatore della polizia di Stato Antonio Tamussin: evidenziando qualità professionali, coordinava l’uno ed espletavano gli altri un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre giovani, responsabili di rapina in danno di uno studente. Lecco, 22 dicembre 2018.

-LODE conferita all’Ispettore della Polizia di Stato Andrea Rados: evidenziando spiccate capacità professionali ed impegno coordinava un’attività di polizia giudiziaria, che consentiva di disarticolare più sodalizi criminali dediti alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina e hashish nei territori delle province di Lecco, Como, Varese, Monza Brianza e Milano. Lecco, 17 luglio 2018.

-LODE conferita al Vice Sovrintendente Polizia di Stato Nicola Maini: evidenziando capacità professionali, si distingueva in una attività di indagine che consentiva di individuare l’autore della violenza sessuale commessa ai danni di una giovane disabile. Bolzano (BZ) 14 aprile 2018.

-LODE conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Claudia Allegra: evidenziando qualità professionali, espletava un’attività di ordine pubblico inerente le operazioni di sgombero e messa in sicurezza di uno stabile sito nel centro cittadino, occupato abusivamente dall’ottobre 2013. Roma, 24 agosto 2017.

-LODE conferita all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Andrea Valentini: evidenziando capacità professionali, si distingueva in una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di due soggetti, responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, procedeva al sequestro di quasi 5,5 chilogrammi di hashish e della somma di circa seimila euro. Merone (CO) 31 luglio 2018.

-LODE conferita all’Agente Scelto della Polizia di Stato Tommaso Ledonne: evidenziando qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino magrebino, resosi responsabile di rapina ai danni di un giovane. Bergamo, 5 marzo 2018.

Tutte le foto della Festa della Polizia a Lecco

Mario Stojanovic