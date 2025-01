Lecco-Bergamo opera olimpica, firmata la convenzione. La Provincia di Lecco, il Commissario straordinario e la società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 (Simico) hanno infatti siglato la convenzione di subentro per la realizzazione dell’opera pubblica olimpica infrastrutturale denominata “Ss 639 Variante di Vercurago – Lotto San Gerolamo”.

Lecco-Bergamo opera olimpica, firmata la convenzione

“La firma di questa convenzione - commentano con soddisfazione la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli - rappresenta un ulteriore concreto passo in avanti nel percorso di realizzazione dell’opera, attesa dal nostro territorio da diversi anni. Il lavoro di costante interlocuzione permette di raggiungere risultati che ai più sembrano di difficile comprensione, ma amministrativamente parlando quello di oggi è un passaggio di un’importanza strategica rilevante. Questo è stato possibile grazie a una cabina di regia di sistema che non si vede sulla stampa, ma che lavora alacramente per il territorio nei confronti della macchina burocratica e tecnica. Un ringraziamento particolare al Ministro Salvini, alla struttura del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, al Commissario straordinario Saldini, a Simico, ad Anas, a Regione Lombardia nelle persone del Presidente Fontana, dell’Assessore Terzi e del Sottosegretario alla Presidenza Piazza per la grande collaborazione che ha portato a questo significativo risultato. Un lungo e complesso lavoro che ha visto e continuerà a vedere la Provincia di Lecco parte attiva nelle varie interlocuzioni con l’obiettivo arrivare alla concreta realizzazione dell’opera”.

“Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale che devierà il traffico dalle aree residenziali e dai punti critici, come l'incrocio di San Gerolamo, al fine di alleggerire la congestione e garantire una maggiore fluidità del traffico - ha detto il Commissario, Arch. Fabio Saldini - Questa importante opera rientra in un piano complessivo di ammodernamento della rete viaria locale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e migliorare la qualità della vita dei residenti, favorendo al contempo un più rapido accesso alle principali arterie di comunicazione. Una dimostrazione pratica dell'eredità materiale e immateriale offerta dalle Olimpiadi Milano Cortina 2026 che avrà ricadute su tutto il territorio".