In occasione della Festa del Lavoro dedicata ai lavoratori e al valore del lavoro stesso, si è svolta a Milano la cerimonia per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro ai neo insigniti Maestri del Lavoro della Lombardia. L’iniziativa, organizzata dal prefetto di Milano, avvocato Claudio Sgaraglia, ha avuto luogo nella prestigiosa sede del Conservatorio Giuseppe Verdi e ha visto la partecipazione di ben 156 lavoratori premiati per il loro impegno e la loro dedizione professionale.

La provincia di Lecco ha 5 nuovi Maestri del Lavoro

Nel corso della manifestazione è stato annunciato che due lavoratori lombardi riceveranno l’onorificenza direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica nel mese di ottobre, nel corso di una cerimonia ufficiale al Palazzo del Quirinale a Roma. Tra questi, figura Guglielmo Eugenio Vavassori, residente a Calolziocorte, in provincia di Lecco, proposto per la stella al merito dalla Omet di Molteno.

La provincia di Lecco ha avuto altri quattro nuovi Maestri del Lavoro premiati durante la giornata. Raffaele Cantù, di Valmadrera, è stato insignito per il suo operato presso Alstom Ferroviaria; Carlo Colnago, di Paderno d’Adda, per il servizio svolto nella A2A Services & Real Estate di Milano; Elena Corti, di Castello di Brianza, per l’impegno dimostrato alla RxPack di Oggiono; e Roberto Alessandro Fumagalli, di Montevecchia, per la sua attività nella Leonardo di Nerviano. La consegna della stella e della pergamena a questi cinque professionisti è avvenuta per mano del vice prefetto vicario di Lecco, dottoressa Marcella Nicoletti.

All’evento erano presenti i prefetti di tutte le province lombarde, incaricati di premiare i propri Maestri del Lavoro, insieme a numerose autorità civili e istituzionali. Tra queste, molto apprezzata è stata la presenza della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, che ha voluto personalmente rendere omaggio ai cittadini lecchesi insigniti.

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione degli inni nazionale ed europeo, seguita da un’apprezzatissima esibizione della giovane pianista Martina Meola, che ha incantato i presenti con la sua interpretazione intensa e raffinata. A seguire, il prefetto Claudio Sgaraglia ha preso la parola per porgere il saluto istituzionale ai presenti e ringraziare tutti coloro che, con il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono al progresso della collettività.

Il console regionale dei Maestri del Lavoro, Maurizio Marcovati, è poi intervenuto per sottolineare il valore di questa onorificenza, e ha introdotto due giovani studenti che hanno portato la loro testimonianza sul progetto formativo promosso dai MdL nelle scuole. Claudia Menotti, studentessa dell’ITIS Pietro Paleocapa di Bergamo, ed Elia Riva, del liceo scientifico Vittorio Bachelet di Oggiono, hanno raccontato come gli incontri con i Maestri del Lavoro abbiano lasciato un segno positivo nel loro percorso scolastico e umano, offrendo esempi concreti di impegno, passione e dedizione.

Durante i vari interventi, le autorità hanno posto l’accento sull’importanza del lavoro non solo come strumento di sostentamento, ma anche come espressione di dignità, responsabilità, crescita personale e sociale. È stato sottolineato in modo particolare il tema della sicurezza, un valore imprescindibile in ogni ambito lavorativo, fondamentale per prevenire incidenti e tutelare la vita dei lavoratori. Il lavoro, è stato ribadito, è anche testimonianza, impegno quotidiano e capacità di trasmettere valori e competenze alle nuove generazioni.

La manifestazione si è conclusa con la consegna delle onorificenze ai singoli premiati, accompagnata dagli applausi calorosi del pubblico presente. Un evento sentito, partecipato e di grande valore simbolico, che ha celebrato chi, con costanza e professionalità, ha costruito pezzi importanti della nostra società.