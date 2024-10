Da oggi, lunedì 7 ottobre 2024, e fino al prossimo 28 ottobre, torna "Pensiero d'Autunno", la raccolta di piccoli doni e pensieri da destinare ai ragazzi e ai bambini de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

La Nostra Famiglia: raccolta doni per i bimbi

L’iniziativa, giunta quest'anno alla sua 4° edizione e nata nel periodo post-Covid, si pone come obiettivo quello di regalare piccoli ''momenti di gioia'' a tutti quei bambini e ragazzi che, quotidianamente, frequentano la struttura. Tutto il materiale raccolto verrà utilizzato in previsione della stagione fredda, dove la possibilità di svolgere attività all'aperto viene meno.

Organizzata da Civico 1-Staff, la raccolta ha ottenuto l'adesione dei comuni dell'Oggionese. Le Amministrazioni comunali che hanno aderito, aprendo le porte dei rispettivi municipi per raccogliere i doni, sono: Barzago, Bosisio Parini, Castello Brianza,Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Sirone.

La raccolta dei doni, come detto, avverrà dal 7 al 28 ottobre e, per contribuire, sarà necessario portare i propri doni che, come unico requisito dovranno essere nuovi, presso la segreteria di uno dei comuni aderenti al progetto. Quattro le macro-categorie di regali che potranno essere consegnati: libri per bambini, Didò, bolle di sapone e materiale di cancelleria, strumenti semplici ma utili, facili da reperire. Al termine dell'iniziativa, verrà effettuata la consegna dei doni ai piccoli destinatari dell’iniziativa.