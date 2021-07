La Lombardia apre la caccia ai piccioni: 20mila uccelli da abbattere

Cercansi cacciatori in Lombardia: dovranno abbattere fino a 20mila piccioni, uccelli "accusati" di aver causato danni alle colture agricole per un milione di euro, negli ultimi 15 anni.

La Lombardia apre la caccia al piccione: 20mila uccelli da abbattere

Il piano di controllo del "colombo di città" è stato approvato dalla Regione oggi, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi "per prevenire gravi danni alle colture agricole".

"Questa specie - ha dichiarato l'assessore - negli ultimi quindici anni ha causato danni per oltre 1 milione di euro all'agricoltura. Nel 2020 i danni ammontano a 100mila euro in tutta la Lombardia. In considerazione dell'aumento dei danni e della diffusione del piccione, e visto che i metodi dissuasivi non funzionano, riteniamo opportuno un intervento che è stato autorizzato da Ispra".

Abbattimenti dal 19 settembre al 31 gennaio

Le colture che hanno subìto i danni più rilevanti, spiega la Regione, sono quelle di avena, colza, erba medica, frumento, girasole, mais, orticole, orzo, riso e soia. Gli abbattimenti saranno effettuati da cacciatori autorizzati (ne potranno essere arruolati fino 800) dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022, su tutto il territorio regionale.