La Giornata Mondiale delle Api entra nelle scuole lecchesi con Coldiretti

La Giornata Mondiale delle Api, che si celebra domani, giovedì 20 maggio 2021, entra in classe grazie a Coldiretti Como Lecco che ha realizzato e distribuito un video documentario didattico che racconta la vita degli insetti “dietro le quinte dell’alveare” attraverso slide illustrative e la voce diretta dei produttori. Non mancano le curiosità e le riprese video ravvicinate, realizzate negli apiari, tra cui la cronistoria della nascita “in presa diretta” di un’ape operaia.

La Giornata Mondiale delle Api

Non solo: nel fine settimana, gli apicoltori “apriranno le porte” alle loro aziende con diverse iniziative, tra cui laboratori per piccoli e grandi, visite in apiario, dirette social per vedere l’interno degli alveari, ecc. Tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative anti-Covid.

L’adesione è stata ampia nelle due province lariane: otto gli appuntamenti nel Comasco, da Sorico (Agriturismo Ai Ronchi) a Cantù (Az. Agr. Carpe Diem), e ancora Beregazzo con Figliaro (Apicoltura E.G.), Castelmarte (Moraspina), Carlazzo (Apicoltura Ortelli), Canzo (Agriturismo Cà Dulza), Villa Guardia (Apicoltura Corti) e la stessa Como (Apicoltura Il Corniolo). Nel Lecchese, invece, gli eventi sono in programma a Esino Lario (Apicoltura L’Ape Montana), Vendrogno (Agriturismo Bon Prà), Casatenovo (Apicoltura Maggiociondolo), Merate (Apicoltura Ravasi) e Galbiate (Az. Agr. Davide Caglio).

La stagione 2020, intanto, parte fortemente condizionata dal clima: presto fare previsioni, ma le gelate tardive di fine aprile hanno colpito a macchia d’olio le fioriture dell’acacia, riducendo la produzione. Un “clima pazzo” esteso all’intera penisola, che ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame almeno 50 miliardi di api lungo il territorio nazionale con gli apicoltori costretti ad alimentarle negli alveari con sciroppi a base di zucchero per farle sopravvivere.

Istituita dall’Onu

La Giornata mondiale delle Api, istituita dall’Onu, si festeggia domani – 20 maggio – a livello planetario. Quest’anno pero’ l’inverno siccitoso e la primavera segnata da ripetute gelate – sottolinea la Coldiretti lariana – hanno creato in molte regioni gravi problemi agli alveari con le api che non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare, a causa delle basse temperature che hanno danneggiato i fiori.

La situazione nelle due province di Como e Lecco

Anche nelle due province di Como e Lecco, per salvare le api dallo stress climatico sono state somministrate sostanze zuccherine. Un intervento straordinario e costoso – sottolinea la Coldiretti lariana – attuato con “biberon” di sciroppo a base di zucchero o miele distribuiti negli alveari per consentire la sopravvivenza degli sciami e delle stesse regine che non possono più contare sui rifornimenti interni a causa della carestia da clima pazzo.

Le difficoltà delle api sono un pericolo grave per la biodiversità considerato che questi insetti contribuiscono all’impollinazione.

In media una singola ape visita in genere circa 7000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele. Un ruolo fondamentale considerato che dall’impollinazione dalle api dipendono, in una certa misura, ben 3 colture alimentari su 4, come mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri e i meloni secondo la Fao, ma l’impollinazione operata dalle api è fondamentale anche per la conservazione del patrimonio vegetale spontaneo.

Danno ambientale ed economico

La crisi delle api rappresenta un danno ambientale ed economico in una situazione in cui – sottolinea Coldiretti Como Lecco – la svolta salutista degli italiani per effetto della pandemia Covid ha spinto all’aumento del 13% degli acquisti familiari di miele nel 2020. Ma sugli scaffali dei supermercati italiani più di 1 vasetto di miele su 2 viene dall’estero a fronte di una produzione nazionale stimata pari a 18,5 milioni di chili nel 2020. Proprio per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall’estero, spesso di bassa qualità, occorre verificare con attenzione l’origine in etichetta oppure di rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica.

Il miele prodotto sul territorio nazionale, dove non sono ammesse coltivazioni Ogm a differenza di quanto avviene ad esempio in Cina, è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria fortemente sostenuta dalla Coldiretti. La parola Italia deve essere presente per legge sulle confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi dell’unione Europea, l’etichetta – continua la Coldiretti – deve riportare l’indicazione “miscela di mieli originari della CE”; se invece proviene da Paesi extracomunitari deve esserci la scritta “miscela di mieli non originari della CE”, mentre se si tratta di un mix va scritto “miscela di mieli originari e non originari della CE”.

In Italia – precisa la Coldiretti – esistono più di 60 varietà di miele a seconda del tipo di “pascolo” delle api: nel comprensorio lariano le tre varietà più diffuse sono il miele di acacia, il millefiori e quello di castagno (più scuro e amarognolo). Non mancano il miele di tiglio, quello di melata, fino a quello di rododendro e mieli da piante aromatiche.

Secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati del rapporto dell’Osservatorio nazionale miele in Italia ci sono 1,6 milioni di alveari curati da circa 70mila apicoltori dei quali oltre 2 su 3 sono hobbisti che producono per l’autoconsumo.