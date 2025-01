Iscrizioni scuola: prorogate le scadenze. Con una nota del Direttore Generale per gli Ordinamenti il Ministero ha comunicato la proroga delle scadenze previste per le iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/26.

La decisione è legata alla necessità di “consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata”.

Per questo motivo è stata modificata la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione, in origine fissata dall’8 al 31 gennaio 2025 (nota prot. 47577 del 26 novembre 2024). In base ai nuovi termini fissati dal Ministero, le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso tra le 8 del giorno 21 gennaio 2025 e le 20 del giorno 10 febbraio 2025.

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.

Le domande restano in modalità cartacea solo per le SCUOLE DELL’INFANZIA.

Sono ESCLUSE dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, anche le iscrizioni relative:

− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;

− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;

− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;

− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.