Da oggi, venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio 2025 si verificherà una interruzione temporanea del servizio ferroviario sulla tratta Lecco-Colico. Durante questo periodo, i treni saranno sostituiti da autobus, garantendo comunque la possibilità di spostarsi tra le località interessate. Il servizio di autobus sostitutivi partirà da Piazza Stazione e seguirà un programma appositamente studiato per garantire la continuità del trasporto.

Interruzione Linea Ferroviaria Lecco-Colico: autobus dal 21 al 23 febbraio

Ecco tutti i dettagli riguardo le linee ferroviarie coinvolte e le modalità di servizio:

🚊 Linea RE8 (Tirano-Sondrio-Lecco-Milano)

I treni della Linea RE8, che collegano Milano Centrale a Lecco e Colico a Tirano, circolano regolarmente tra Milano Centrale e Lecco e tra Colico e Tirano. Tuttavia, la tratta Lecco-Colico sarà interrotta, con i treni sostituiti da autobus. È importante notare che i treni che circolano regolarmente tra Milano e Lecco, e tra Colico e Tirano, avranno orari e numerazioni diversi rispetto a quelli abituali, quindi i viaggiatori dovranno fare attenzione agli aggiornamenti.

🚊 Linea R13 (Lecco-Colico-Sondrio)

I treni della Linea R13, che collegano Lecco a Sondrio passando per Colico, saranno sostituiti con autobus nella tratta Lecco-Dervio. I treni che collegano Dervio a Sondrio continueranno a circolare regolarmente, ma anche in questo caso gli orari e la numerazione dei treni potrebbero subire variazioni rispetto a quelli abituali. I passeggeri diretti da Lecco a Colico dovranno quindi utilizzare gli autobus sostitutivi per la tratta interrotta.

🚊 Linea R12 (Sondrio-Tirano)

Per quanto riguarda i treni della Linea R12, che collegano Sondrio a Tirano, anche questi treni saranno sostituiti con autobus lungo la tratta. Tuttavia, c'è una eccezione importante: il treno 10290 subirà un ritardo di 6 minuti in partenza. I viaggiatori diretti su questa linea dovranno pertanto tenere presente il ritardo previsto, ma il resto della linea sarà interrotto con l’alternativa degli autobus.

Dettagli sul Servizio di Autobus

Il servizio di autobus sostitutivi partirà da Piazza Stazione e seguirà un programma specifico per coprire le tratte interrotte. Gli autobus sono stati organizzati per garantire una copertura adeguata delle fermate ferroviarie normalmente servite dai treni e per minimizzare i disagi ai viaggiatori. È fondamentale consultare gli orari aggiornati degli autobus, poiché potrebbero variare rispetto alla consueta programmazione ferroviaria.

Maggiori informazioni e avviso ufficiale a questo collegamento https://tinyurl.com/46pv3d2c