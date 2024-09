La campagna antinfluenzale prende avvio martedì 1° ottobre 2024 in tutta la Lombardia, con la somministrazione per operatori sanitari, pazienti cronici, pazienti ricoverati, donne in gravidanza e ospiti delle UDOSS (RSA, RSD, etc). Il primo weekend del mese, 5 e 6 ottobre 2024, avranno luogo i "vax day", delle aperture straordinarie per l’offerta vaccinale sul territorio. Sul territorio di ATS Brianza per l’occasione sarà possibile vaccinarsi presso i seguenti centri vaccinali: domenica 6 ottobre, dalle 8.30 alle 15.30, Cv di Desio, via Mazzini 1 (piano - 1, Ospedale di Desio); sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 14, Cv di Lecco, Via Tubi, 43.

Influenza, al via la campagna di vaccinazione gratuita

Le prenotazioni per la vaccinazione presso i punti vaccinali delle ASST, sia per i vax day che per la campagna di vaccinazione ordinaria, vanno effettuate attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute https://prenotasalute.regione lombardia.it/prenotaonline/ a partire dal 1 ottobre 2024.

Le donne in gravidanza (qualunque epoca) e nel puerperio (fino a 6 settimane dal parto) e gli operatori sanitari possono accedere alla vaccinazione antinfluenzale senza prenotazione, anche se per motivi organizzativi è comunque preferibile la prenotazione online sul portale.

Durante la campagna vaccinale antinfluenzale, sarà possibile richiedere la co-somministrazione del vaccino anti-COVID con il vaccino antinfluenzale, oltre a quelle anti-pneumococco e anti-herpes zoster per le categorie per cui queste vaccinazioni sono raccomandate.

In alternativa sarà possibile vaccinarsi dal proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (dal 7 ottobre 2024) o nelle Farmacie di comunità (dal 14 ottobre 2024).

Per gli assistiti afferenti agli Ambulatori Medici Temporanei (AMT) di Asst Brianza sarà possibile prenotare la propria seduta vaccinale chiamando il numero 039-6657199 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00.

Fino al 3 novembre la campagna antinfluenzale è riservata solo a determinate categorie

In questa prima fase, fino al 3 novembre, la campagna antiinfluenzale è riservata ai cittadini appartenenti a queste categorie:

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza : persone di età pari o superiore a 60 anni, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”, persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio - inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO , malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite, diabete mellito e altre malattie metaboliche - inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30, insufficienza renale/surrenale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori e in corso di trattamento chemioterapico, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie, epatopatie croniche Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compresi Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale Persone di qualunque età r icoverate presso strutture per lungodegenti Familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata) Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo : medici e personale sanitario/socio sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali, Forze di polizia, Vigili del fuoco, personale scolastico docente e non docente Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: allevatori, addetti all’attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti Donatori di sangue



Dal 4 novembre la campagna sarà aperta a tutti i cittadini