La sentenza 2615/24 del Tribunale di Roma ha confermato la validità dell'accertamento ispettivo della Fondazione Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti di commercio, stabilendo che gli influencer possono essere considerati agenti di commercio a fronte di specifici presupposti. Tra questi, la promozione stabile e continua dei prodotti di un brand, al pari di un agente di commercio.

Influencer come agenti di commercio§: il tribunale dà ragione alla Fnaarc

“Si tratta di una affermazione importante che conferma la tesi sostenuta a livello nazionale dalla Fnaarc - evidenzia il presidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi - Sappiamo benissimo che quella dell’agente e quella dell’influencer sono due figure imprenditoriali molto diverse. Non vogliamo paragonarli dal punto di vista delle competenze, ma entrambi promuovono le vendite. Come ha evidenziato il nostro presidente nazionale Alberto Petranzan, in questo momento di ampliamento del concetto di promozione delle vendite siamo aperti e pronti al confronto mettendo a disposizione la nostra decennale esperienza a chi che ne avrà bisogno”.

La sentenza richiama nel testo quanto sostenuto nel gennaio scorso dalla Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio, cioè che l’attività promozionale che svolgono l’agente e l’influencer ha indubbi punti in comune. Infatti, pur riconoscendo le specificità e la professionalità degli agenti di commercio e degli influencer, le due figure professionali trovano un terreno di incontro proprio nell'attività di promozione delle vendite. Nonostante i mezzi e i canali utilizzati per la promozione siano diversi (tecniche di vendita più tradizionali per gli agenti, story, reel e post per gli influencer), così come le modalità di tracciamento delle vendite (ordini acquisiti per gli agenti, codici sconto e link di tracciamento per gli influencer), entrambe le figure professionali, di fatto, promuovono le vendite di prodotti/servizi di una data azienda.