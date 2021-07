Infermieri: pubblicato il bando di Concorso per l'Asst di Lecco. 60 nuove assunzioni

Infermieri: pubblicato il bando di concorso per l'Asst di Lecco. Sono previste 60 nuove assunzioni.

Pubblicato il bando di concorso per l'Asst di Lecco. 60 nuove assunzioni tra gli infermieri

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ha pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 25-06-2021 la nuova selezione dedicata al profilo di infermiere. La nuova opportunità offerta dall’ASST di Lecco offre 60 posti nel ruolo di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per i Presidi di Lecco, Merate, Bellano e strutture territoriali. Gli interessati hanno tempo sino al 26 luglio 2021 per inoltrare la domanda di partecipazione.

Chi può partecipare

Ecco i requisiti necessari per presentare la domanda:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altra categoria indicata nel bando;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione né essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego o licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (02/09/1995);

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso;

inoltre, si richiede il possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea in Infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di infermiere (L/SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) oppure diploma universitario di infermiere oppure i diplomi e gli attestati riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche O.P.I. (ex I.P.A.S.V.I.).

La selezione avrà luogo attraverso una valutazione dei titoli e una prova d’esame scritta. I partecipanti al concorso per infermieri ASST Lecco saranno selezionati e inseriti in graduatoria che sarà pubblicata attraverso il portale online dell’ASST Lecco.