Incidenti mortali sul lavoro più che raddoppiati in provincia di Lecco

Dall'ultimo report stilato dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sugli incidenti sul lavoro avvenuti in Lombardia nel corso del 2023 emerge un dato non certo lusinghiero riguardo la provincia di Lecco. Lo scorso anno, infatti, nel nostro territorio si sono verificati più casi di incidenti mortali lavorativi rispetto al 2022, al punto tale che la percentuale di variazione è aumentata del 133%

A Lecco + 133% incidenti mortali sul lavoro nel 2023

Entriamo subito nel dettaglio dei dati provinciali riscontrati nel corso del 2023 dall'Osservatorio Vega in merito agli incidenti mortali sul lavoro. Nel territorio lecchese, lo scorso anno, si sono verificati in tutto (tra episodi sul luogo di lavoro e in itinere) 7 incidenti mortali, un numero più che doppio rispetto ai 3 del 2022. La variazione tra le due annate si assesta ad un +133%.

PROVINCIA N° INFORTUNI GENNAIO-DICEMBRE 2022 N° INFORTUNI GENNAIO-DICEMBRE 2023 Variazione % 2023/2022 Bergamo 17 22 29% Brescia 34 38 12% Como 7 8 14% Cremona 11 10 -9% Lecco 3 7 133% Lodi 2 5 150% Mantova 16 7 -56% Milano 56 47 -16% Monza e della Brianza 7 8 14% Pavia 8 7 -13% Sondrio 3 5 67% Varese 13 8 -38% TOTALE 177 172 -3%

Anche l'incidenza degli incidenti mortali sul lavoro sugli occupati è raddoppiata passando dal 21.4 al 41.8 ogni milione di occupati.

Provincia Incidenza infortuni mortali sugli occupati ANNO 2022 Incidenza infortuni mortali sugli occupati ANNO 2023 Brescia 49,8 55,3 Sondrio 41 53,7 Lodi 19,7 49,7 Cremona 55,8 48,1 Lecco 21,4 41,8 Mantova 57,5 32,9 Bergamo 21 28,6 Milano 27,5 24,2 Pavia 13,3 21,5 Monza e della Brianza 15,7 20,3 Como 23,9 19,4 Varese 16,1 18,6 Indice medio regionale 28,6 30,1 Indice medio nazionale 35 34,6

Nel 2023 la provincia di Lecco in base alla zonizzazione utilizzata dall’Osservatorio Vega che dipinge il rischio infortunistico nelle regioni italiane secondo una scala di colori, si è posizionata nella zona arancione e

La situazione nn tutta la Lombardia

Zona rossa : Brescia (55,3), Sondrio (53,7), Lodi (49,7) e Cremona (48,1)

: Brescia (55,3), Sondrio (53,7), Lodi (49,7) e Cremona (48,1) Zona arancione : Lecco (41,8)

: Lecco (41,8) Zona gialla : Mantova (32,9) e Bergamo (28,6)

: Mantova (32,9) e Bergamo (28,6) Zona bianca: Milano (24,2), Pavia (21,5), Monza Brianza (20,3), Como (19,4) e Varese (18,6)

Guardando al dato regionale, invece, emerge come in Lombardia nel 2023 si sono verificati 172 incidenti mortali sul lavoro, -3% rispetto al 2022 quando ne sono avvenuti 177 in tutto. 133 sono stati quelli rilevati in occasione di lavoro (9 in più dello scorso anno + 7,3%) e 39 quelli in itinere (14 in meno del 2022).

Purtroppo, la nostra Regione lo scorso anno si è posizionata al primo posto in tutta Italia per numero totale di infortuni mortali in occasione di lavoro. Tuttavia, se si guardasse all'incidenza dei casi di incidenti sul lavoro in base agli occupati, la posizione della Lombardia scende di molto assestandosi al 15° posto (30,1 episodi ogni milione di occupati).